Перед загиблим воїном представники УПЦ (МП) закрили ворота каплиці

15 вересня 2017, 10:01 | Релігія і політика | 1 |   | Код для блогу |  | 

У місті Лохвиця на Полтавщині представники Московського Патріархату не пустили в цвинтарну каплицю відспівати бійця АТО 38-річного Сергія Войтера. Закрили ворота перед процесією, повідомляє Gazeta.ua.

— Двері зачинилися, тільки-но ми показалися у воротах. Московський Патріархат найняв спеціальну людину, яка вирішує — впускати чи ні. Священиків Київського Патріархату на дух не переносять. Я з ними три роки воюю. Недавно ховали двох пенсіонерів. Процесію, яку вів я, в капличку не пустили. Що вже говорити про загиблого воїна, — каже священик Київського Патріархату Всеволод Бігун, 27 років.

— Капличку на Благовіщенському кладовищі збудували кілька років тому на честь померлого місцевого депутата міськради. Він був прихильником Київського Патріархату. Його син — заможна людина, живе в Росії, має там бізнес. Пішов проти волі померлого батька й віддав каплицю в розпорядження Московського Патріархату. Їхні попи в Лохвиці жирують. Мають церкву в центрі міста, ще одну капличку при лікарні. А Київському ніяк не можуть виділити землю під будівництво храму, хоча така ділянка є. Прихожани ходять в єдину церкву на околиці міста, — говорить 59-річний Микола Голінько, депутат Лохвицької районної ради.

Сергій Войтер народився в Росії. Там служив у Головному розвідувальному управлінні. Був офіцером. Коли пішов у відставку, із дружиною та донькою переїхали до України. Оселилися у Лохвиці. 2014-го відправився на війну добровольцем. Воював у батальйоні "Донбас". Згодом підписав контракт. Службу продовжив у 58-й бригаді. Мав позивний "Лоза".

 

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теги до статті:АТО,Стосунки між УПЦ (МП) і УПЦ КП,УПЦ (МП) на Полтавщині
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Коментарі

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  • enzian | 15 вересня 2017, 11:05
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    Мабуть, пора вже москвославній малоросійській церкві вказати на ворота.

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Останні коментарі

  • enzian | 15 вересня 2017, 11:05

    Мабуть, пора вже москвославній малоросійській церкві вказати на ворота.

  • b111 | 15 вересня 2017, 07:09

    Диявол криється в деталях.

  • Orest | 14 вересня 2017, 20:07

    Було б цікаво дізнатись у чому полягає така зміна юрисдикцій.

  • Василий Петров | 14 вересня 2017, 20:07

    И уже просто человеческим языком: ни один из т.н. наших духовных институтов никогда не упускает ни малейшей возможности хотя бы как то и кому то накляузничать один на другого, роли не играет кто на

  • Orest | 14 вересня 2017, 19:55

    Пан Денис подав завідома брехливо інформацію не в одній цій статті, тому можна його віднести до чергового фейкописакий, який заради слави та грошей готовий брехню розбавляти краплинами правди. В

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