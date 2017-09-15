Перед загиблим воїном представники УПЦ (МП) закрили ворота каплиці

У місті Лохвиця на Полтавщині представники Московського Патріархату не пустили в цвинтарну каплицю відспівати бійця АТО 38-річного Сергія Войтера. Закрили ворота перед процесією, повідомляє Gazeta.ua.

— Двері зачинилися, тільки-но ми показалися у воротах. Московський Патріархат найняв спеціальну людину, яка вирішує — впускати чи ні. Священиків Київського Патріархату на дух не переносять. Я з ними три роки воюю. Недавно ховали двох пенсіонерів. Процесію, яку вів я, в капличку не пустили. Що вже говорити про загиблого воїна, — каже священик Київського Патріархату Всеволод Бігун, 27 років.

— Капличку на Благовіщенському кладовищі збудували кілька років тому на честь померлого місцевого депутата міськради. Він був прихильником Київського Патріархату. Його син — заможна людина, живе в Росії, має там бізнес. Пішов проти волі померлого батька й віддав каплицю в розпорядження Московського Патріархату. Їхні попи в Лохвиці жирують. Мають церкву в центрі міста, ще одну капличку при лікарні. А Київському ніяк не можуть виділити землю під будівництво храму, хоча така ділянка є. Прихожани ходять в єдину церкву на околиці міста, — говорить 59-річний Микола Голінько, депутат Лохвицької районної ради.

Сергій Войтер народився в Росії. Там служив у Головному розвідувальному управлінні. Був офіцером. Коли пішов у відставку, із дружиною та донькою переїхали до України. Оселилися у Лохвиці. 2014-го відправився на війну добровольцем. Воював у батальйоні "Донбас". Згодом підписав контракт. Службу продовжив у 58-й бригаді. Мав позивний "Лоза".