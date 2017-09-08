Капелан Ігор Петренко прокоментував своє затримання

13 вересня 2017, 13:44 | Релігія і політика | 1 |   | Код для блогу |  | 

Ми повідомляли про затримання херсонського священика Ігоря Петренка та місцевого активіста Петра Петиша, яких відправили до Львова для надання свідчень про події з резонансним проривом кордону у Краковці Михайлом Саакашвілі, інформує Gazeta.ks.

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Як відомо, Петренко і Петиш були учасниками тих подій на стороні екс-президента Грузії.

Працівникам сайту «Мост» вдалося поговорити з о. Ігорем щодо вчорашніх подій і його нинішнього стану.

«Слідчі поліції обманним шляхом заманили мене і Петиша до машини і повезли до Львова. В мене забрали телефон, а вже пізніше дали поговорити з дружиною і попросили сказати, що зі мною все гаразд, — каже Ігор Петренко. — Фактично, нас викрали. Це залякування незгодних людей. Я так розумію, що нас хочуть допитати щодо подій на кордоні. Я там був, не приховую. Але це можна було зробити і через відеоконференцію. Зараз ми чекаємо на юриста, з яким підемо до поліції для дачі свідчень».

Нагадаємо, вчора біля будівлі ГУ НП в Херсонській області проходив мітинг активістів, які вимагали від поліції пояснити інцидент і Петренком.

 

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теги до статті:Релігія і політика
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Коментарі

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  • Валерий Стоп | 13 вересня 2017, 14:07
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    А ще говорять, що церква не вмішується у політику...Вмішується - і УПЦ КП, і УПЦ МП...і, на жаль, не для зміцнення державності, а для її розхитування... Вже одного ...швілі мали ( Джугашвілі, Сталіна ).. Ще одного захотіли? Шукаєте зайд, щоб навели порядок в Україні? Яке приниження!...Самі показуємо, що недолугі... та ще й церкву вмішуємо... А ворог радіє аж в долоні плеще...

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Останні коментарі

  • Василий Петров | 13 вересня 2017, 18:51

    Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, Деяния 9:5. Кто ещё не знает откуда ноги растут у обмана служителей церкви, всем говорю: читайте т.н. ветхий и новый, заветы, где всё

  • Валерий Стоп | 13 вересня 2017, 14:07

    А ще говорять, що церква не вмішується у політику...Вмішується - і УПЦ КП, і УПЦ МП...і, на жаль, не для зміцнення державності, а для її розхитування... Вже одного ...швілі мали ( Джугашвілі, Сталіна

  • Orest | 13 вересня 2017, 10:04

    Ну таке, крім якісних фото нічого по суті немає. Іван Зоря вже давно заробив собі репутації відносного правдивого спекулянта, тому подача занадто крихка для перевірки. Але фото якісні , гарна

  • Orest | 13 вересня 2017, 10:01

    А хто такі КП? Справа тільки в тому що це псевдо Церква яку знають лише в Україні і ніяка Церква (ті що входять в сітове Православя) не визнають цю структуру. Тому так ставити питання недоречно. Хіба

  • Orest | 13 вересня 2017, 08:52

    Матеріал який тиружує пані Тетяна більше схоже на білетристику, так як такі організації створюються людьми які іноді є вірянами. А в більшості випадків звичайні маргінали і приходячи до Церкви

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