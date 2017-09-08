Капелан Ігор Петренко прокоментував своє затримання

Ми повідомляли про затримання херсонського священика Ігоря Петренка та місцевого активіста Петра Петиша, яких відправили до Львова для надання свідчень про події з резонансним проривом кордону у Краковці Михайлом Саакашвілі, інформує Gazeta.ks.

Як відомо, Петренко і Петиш були учасниками тих подій на стороні екс-президента Грузії.

Працівникам сайту «Мост» вдалося поговорити з о. Ігорем щодо вчорашніх подій і його нинішнього стану.

«Слідчі поліції обманним шляхом заманили мене і Петиша до машини і повезли до Львова. В мене забрали телефон, а вже пізніше дали поговорити з дружиною і попросили сказати, що зі мною все гаразд, — каже Ігор Петренко. — Фактично, нас викрали. Це залякування незгодних людей. Я так розумію, що нас хочуть допитати щодо подій на кордоні. Я там був, не приховую. Але це можна було зробити і через відеоконференцію. Зараз ми чекаємо на юриста, з яким підемо до поліції для дачі свідчень».

Нагадаємо, вчора біля будівлі ГУ НП в Херсонській області проходив мітинг активістів, які вимагали від поліції пояснити інцидент і Петренком.