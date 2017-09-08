Поліція затримала капелана УПЦ КП за прорив кордону з Саакашвілі

У Херсоні за участь у прориві кордону під час повернення Міхеїла Саакашвілі поліція затримала капелана УПЦ КП Ігоря Петренка та везе його до Львова.

Про це повідомляє адвокат затриманого, передає портал Depo.Запоріжжя.

Вчора, 12 вересня, о 10:00 Ігор Петренко з'явився в Херсонське обласне управління Нацполіціі, і з 11:00 зв'язок з ним перервався.

В. о. начальника ГУ Нацполіції в Херсонській області Микола Цап підтвердив, що херсонський священик Петренко проходить у кримінальній справі за фактом прориву Саакашвілі через кордон у Львівській області та був відправлений туди. Головний поліцейський Херсонщини підкреслив, що затримували священика не херсонські правоохоронці.

Було також затримано херсонського ветерана АТО Петра Петеша, його доля поки невідома. Народний депутат Віктор Чумак зробив заяву про крадіжку людини.

Нагадаємо, священик Ігор Петренко служив військовим капеланом у зоні АТО. 14 лютого 2015 року на блокпосту "ДНР" у селищі Оленівка Донецької області він був затриманий бойовиками та 50 днів утримувався в жахливих умовах у полоні терористів. Згодом його вдалося звільнити.

Як відомо, ввечері 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі та його прихильники штурмом взяли український кордон у пункті "Шегині".

Під час інциденту з проривом кордону офіційні правоохоронні джерела повідломили про те, що 12 бійців Національної поліції та 5 працівників Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

Цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань.