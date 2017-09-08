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Поліція затримала капелана УПЦ КП за прорив кордону з Саакашвілі
13 вересня 2017, 11:56 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
У Херсоні за участь у прориві кордону під час повернення Міхеїла Саакашвілі поліція затримала капелана УПЦ КП Ігоря Петренка та везе його до Львова.
Про це повідомляє адвокат затриманого, передає портал Depo.Запоріжжя.
Вчора, 12 вересня, о 10:00 Ігор Петренко з'явився в Херсонське обласне управління Нацполіціі, і з 11:00 зв'язок з ним перервався.
В. о. начальника ГУ Нацполіції в Херсонській області Микола Цап підтвердив, що херсонський священик Петренко проходить у кримінальній справі за фактом прориву Саакашвілі через кордон у Львівській області та був відправлений туди. Головний поліцейський Херсонщини підкреслив, що затримували священика не херсонські правоохоронці.
Було також затримано херсонського ветерана АТО Петра Петеша, його доля поки невідома. Народний депутат Віктор Чумак зробив заяву про крадіжку людини.
Нагадаємо, священик Ігор Петренко служив військовим капеланом у зоні АТО. 14 лютого 2015 року на блокпосту "ДНР" у селищі Оленівка Донецької області він був затриманий бойовиками та 50 днів утримувався в жахливих умовах у полоні терористів. Згодом його вдалося звільнити.
Як відомо, ввечері 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі та його прихильники штурмом взяли український кордон у пункті "Шегині".
Під час інциденту з проривом кордону офіційні правоохоронні джерела повідломили про те, що 12 бійців Національної поліції та 5 працівників Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.
Цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, Деяния 9:5. Кто ещё не знает откуда ноги растут у обмана служителей церкви, всем говорю: читайте т.н. ветхий и новый, заветы, где всё |
- 13 вересня 2017, 14:07
А ще говорять, що церква не вмішується у політику...Вмішується - і УПЦ КП, і УПЦ МП...і, на жаль, не для зміцнення державності, а для її розхитування... Вже одного ...швілі мали ( Джугашвілі, Сталіна |
- 13 вересня 2017, 10:04
Ну таке, крім якісних фото нічого по суті немає. Іван Зоря вже давно заробив собі репутації відносного правдивого спекулянта, тому подача занадто крихка для перевірки. Але фото якісні , гарна |
- 13 вересня 2017, 10:01
А хто такі КП? Справа тільки в тому що це псевдо Церква яку знають лише в Україні і ніяка Церква (ті що входять в сітове Православя) не визнають цю структуру. Тому так ставити питання недоречно. Хіба |
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Матеріал який тиружує пані Тетяна більше схоже на білетристику, так як такі організації створюються людьми які іноді є вірянами. А в більшості випадків звичайні маргінали і приходячи до Церкви |
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