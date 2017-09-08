Монахи УПЦ (МП) переховували в Кременці відому терористку з “Новоросії”

Історію свого проживання на Тернопільщині розповіла російським ЗМІ Маргарита Зайдлер, котра зараз входить до “ополчення” т. зв. «Новоросії».

За словами “ополченки” , на Тернопільщину вона приїхала за запрошенням одного з монахів Почаївської Лаври, та проживала в місті Кременець в Богоявленському жіночому монастирі УПЦ (МП) аж шість років. Згодом, на початку 2014 року, Маргарита Зайдлер переїхала в Крим, де разом з головним терористом «Новоросії» Ігорем Гіркіним допомагала російським військовим в окупації Кримського півострова.

За сприяння все того ж Гіркіна, «монашка» УПЦ(МП) з Тернопільщини вступила в ряди терористичного ополчення «Новоросії», в складі якого воює проти української армії і сьогодні, , пише ЗЗ. Воює Маргарита Зайдлер проти України і в медіа-просторі, працюючи у т. зв. інформаційно-пропагандистській службі «ДНР».