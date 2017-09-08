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Монахи УПЦ (МП) переховували в Кременці відому терористку з “Новоросії”
13 вересня 2017, 11:03 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Історію свого проживання на Тернопільщині розповіла російським ЗМІ Маргарита Зайдлер, котра зараз входить до “ополчення” т. зв. «Новоросії».
За словами “ополченки” , на Тернопільщину вона приїхала за запрошенням одного з монахів Почаївської Лаври, та проживала в місті Кременець в Богоявленському жіночому монастирі УПЦ (МП) аж шість років. Згодом, на початку 2014 року, Маргарита Зайдлер переїхала в Крим, де разом з головним терористом «Новоросії» Ігорем Гіркіним допомагала російським військовим в окупації Кримського півострова.
За сприяння все того ж Гіркіна, «монашка» УПЦ(МП) з Тернопільщини вступила в ряди терористичного ополчення «Новоросії», в складі якого воює проти української армії і сьогодні, , пише ЗЗ. Воює Маргарита Зайдлер проти України і в медіа-просторі, працюючи у т. зв. інформаційно-пропагандистській службі «ДНР».
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Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, Деяния 9:5. Кто ещё не знает откуда ноги растут у обмана служителей церкви, всем говорю: читайте т.н. ветхий и новый, заветы, где всё |
- 13 вересня 2017, 14:07
А ще говорять, що церква не вмішується у політику...Вмішується - і УПЦ КП, і УПЦ МП...і, на жаль, не для зміцнення державності, а для її розхитування... Вже одного ...швілі мали ( Джугашвілі, Сталіна |
- 13 вересня 2017, 10:04
Ну таке, крім якісних фото нічого по суті немає. Іван Зоря вже давно заробив собі репутації відносного правдивого спекулянта, тому подача занадто крихка для перевірки. Але фото якісні , гарна |
- 13 вересня 2017, 10:01
А хто такі КП? Справа тільки в тому що це псевдо Церква яку знають лише в Україні і ніяка Церква (ті що входять в сітове Православя) не визнають цю структуру. Тому так ставити питання недоречно. Хіба |
- 13 вересня 2017, 08:52
Матеріал який тиружує пані Тетяна більше схоже на білетристику, так як такі організації створюються людьми які іноді є вірянами. А в більшості випадків звичайні маргінали і приходячи до Церкви |
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