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У "ДНР" на уроках "християнської етики" будуть розповідати про "русский мир"
13 вересня 2017, 11:05 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
На тимчасово окупованих територіях Донбасу митрополит Горлівський і Слов'янський Української Православної Церкви (Московського Патріархату) Митрофан (Нікітін) благословив підготовку вчителів з нового предмету – "християнська етика".
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук, пише РБК-Україна.
"Митрополит Горлівський і Слов'янський УПЦ (МП) Митрофан (Нікітін) благословив проведення підконтрольним йому духовенством курсів підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл на тимчасово окупованій території з викладання предмета "християнська етика".
Передбачається, що в 2017-2018 роках "християнська етика" викладатиметься у 39 навчальних закладах Горлівки. При узгодженні курсу з "міністерством освіти і науки ДНР" у супровідній записці було зазначено, що таким чином, клір Горлівської єпархії УПЦ (МП) сприяє реалізації політики щодо поширення на тимчасово-окупованій території ідеології "русского мира" і формування відповідних поглядів серед місцевої молоді", - написав Тимчук.
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- 13 вересня 2017, 18:51
Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, Деяния 9:5. Кто ещё не знает откуда ноги растут у обмана служителей церкви, всем говорю: читайте т.н. ветхий и новый, заветы, где всё |
- 13 вересня 2017, 14:07
А ще говорять, що церква не вмішується у політику...Вмішується - і УПЦ КП, і УПЦ МП...і, на жаль, не для зміцнення державності, а для її розхитування... Вже одного ...швілі мали ( Джугашвілі, Сталіна |
- 13 вересня 2017, 10:04
Ну таке, крім якісних фото нічого по суті немає. Іван Зоря вже давно заробив собі репутації відносного правдивого спекулянта, тому подача занадто крихка для перевірки. Але фото якісні , гарна |
- 13 вересня 2017, 10:01
А хто такі КП? Справа тільки в тому що це псевдо Церква яку знають лише в Україні і ніяка Церква (ті що входять в сітове Православя) не визнають цю структуру. Тому так ставити питання недоречно. Хіба |
- 13 вересня 2017, 08:52
Матеріал який тиружує пані Тетяна більше схоже на білетристику, так як такі організації створюються людьми які іноді є вірянами. А в більшості випадків звичайні маргінали і приходячи до Церкви |
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