У "ДНР" на уроках "християнської етики" будуть розповідати про "русский мир"

13 вересня 2017, 11:05 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

На тимчасово окупованих територіях Донбасу митрополит Горлівський і Слов'янський Української Православної Церкви (Московського Патріархату) Митрофан (Нікітін) благословив підготовку вчителів з нового предмету – "християнська етика".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук, пише РБК-Україна.

"Митрополит Горлівський і Слов'янський УПЦ (МП) Митрофан (Нікітін) благословив проведення підконтрольним йому духовенством курсів підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл на тимчасово окупованій території з викладання предмета "християнська етика".

Передбачається, що в 2017-2018 роках "християнська етика" викладатиметься у 39 навчальних закладах Горлівки. При узгодженні курсу з "міністерством освіти і науки ДНР" у супровідній записці було зазначено, що таким чином, клір Горлівської єпархії УПЦ (МП) сприяє реалізації політики щодо поширення на тимчасово-окупованій території ідеології "русского мира" і формування відповідних поглядів серед місцевої молоді", - написав Тимчук.

 

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теги до статті:"Русский мир",УПЦ (МП) на Донеччині,Християнська етика
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 13 вересня 2017, 18:51

      Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, Деяния 9:5. Кто ещё не знает откуда ноги растут у обмана служителей церкви, всем говорю: читайте т.н. ветхий и новый, заветы, где всё

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    • Orest | 13 вересня 2017, 10:04

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    • Orest | 13 вересня 2017, 10:01

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