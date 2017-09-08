У Білорусі ГРУшник закликав православних готуватися до "війни за святу Русь"

У Мінську в Свято-Єлизаветинської жіночому монастирі відбулася пропагандистська лекція підполковника російської військової розвідки ГРУ Антона Маньшина, передає Наша Нива.

"Незабаром на нашу Батьківщину, яка називається Свята Русь - без поділу на Білу, Малу і Велику, - чекає серйозне випробування війною. Нашим чоловікам, присутнім тут, ця інформація особливо стане в нагоді. Бо я впевнений, що вони візьмуть в ній участь ", - заявив полковник, який називає себе" воїном Христовим Антонієм ".

Він розповів віруючим, що пройшов дві війни в Чечні, брав участь у подіях на Донбасі, "засвітився" і в Сирії. При цьому свої дії тероризмом не вважає. І, взагалі, запевнив він, такого поняття як "тероризм" нібито не існує.

"Світового тероризму не існує. Не вірте в цей міф, який поширюють ЗМІ! Тероризм придумали американці і британці, щоб швидше почати Третю світову війну, щоб знищити Росію ", - упевнений Маньшин.