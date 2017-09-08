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У Білорусі ГРУшник закликав православних готуватися до "війни за святу Русь"
12 вересня 2017, 12:39 | Релігія і політика | 1 | | Код для блогу | |
У Мінську в Свято-Єлизаветинської жіночому монастирі відбулася пропагандистська лекція підполковника російської військової розвідки ГРУ Антона Маньшина, передає Наша Нива.
"Незабаром на нашу Батьківщину, яка називається Свята Русь - без поділу на Білу, Малу і Велику, - чекає серйозне випробування війною. Нашим чоловікам, присутнім тут, ця інформація особливо стане в нагоді. Бо я впевнений, що вони візьмуть в ній участь ", - заявив полковник, який називає себе" воїном Христовим Антонієм ".
Він розповів віруючим, що пройшов дві війни в Чечні, брав участь у подіях на Донбасі, "засвітився" і в Сирії. При цьому свої дії тероризмом не вважає. І, взагалі, запевнив він, такого поняття як "тероризм" нібито не існує.
"Світового тероризму не існує. Не вірте в цей міф, який поширюють ЗМІ! Тероризм придумали американці і британці, щоб швидше почати Третю світову війну, щоб знищити Росію ", - упевнений Маньшин.
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- 12 вересня 2017, 14:52| Коментувати коментар
Нема що казати, хіба що те, що, на жаль, мавпа тримає там, у Росії, ядерну валізку ... Ну, в своїх гріхах вже так далеко зайшли, що втратили розум. Типовий фашизм: росіянин - то найправильніший і найпрофесоріший і найправославніший...Лізуть скрізь, куди тільки не глянь, а кричать, що Америка хоче їх знищити... Так уже превозносяться, що й не втямки їм: така Росія нікому не потрібна ...
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