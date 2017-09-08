У Білорусі ГРУшник закликав православних готуватися до "війни за святу Русь"

12 вересня 2017, 12:39 | Релігія і політика | 1 |   | Код для блогу |  | 

У Мінську в Свято-Єлизаветинської жіночому монастирі відбулася пропагандистська лекція підполковника російської військової розвідки ГРУ Антона Маньшина, передає Наша Нива.

"Незабаром на нашу Батьківщину, яка називається Свята Русь - без поділу на Білу, Малу і Велику, - чекає серйозне випробування війною. Нашим чоловікам, присутнім тут, ця інформація особливо стане в нагоді. Бо я впевнений, що вони візьмуть в ній участь ", - заявив полковник, який називає себе" воїном Христовим Антонієм ".

Він розповів віруючим, що пройшов дві війни в Чечні, брав участь у подіях на Донбасі, "засвітився" і в Сирії. При цьому свої дії тероризмом не вважає. І, взагалі, запевнив він, такого поняття як "тероризм" нібито не існує.

"Світового тероризму не існує. Не вірте в цей міф, який поширюють ЗМІ! Тероризм придумали американці і британці, щоб швидше почати Третю світову війну, щоб знищити Росію ", - упевнений Маньшин.

Система Orphus
теги до статті:Білорусь,Релігія і війна,Релігія і політика
Рейтинг
0
0
1коментарів

Коментарі

додати коментар 
  • Валерий Стоп | 12 вересня 2017, 14:52
    Коментувати коментар

    Нема що казати, хіба що те, що, на жаль, мавпа тримає там, у Росії, ядерну валізку ... Ну, в своїх гріхах вже так далеко зайшли, що втратили розум. Типовий фашизм: росіянин - то найправильніший і найпрофесоріший і найправославніший...Лізуть скрізь, куди тільки не глянь, а кричать, що Америка хоче їх знищити... Так уже превозносяться, що й не втямки їм: така Росія нікому не потрібна ...

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • Валерий Стоп | 12 вересня 2017, 14:52

    Нема що казати, хіба що те, що, на жаль, мавпа тримає там, у Росії, ядерну валізку ... Ну, в своїх гріхах вже так далеко зайшли, що втратили розум. Типовий фашизм: росіянин - то найправильніший і

  • ustavschyk | 12 вересня 2017, 14:27

    Нехай вони йдуть до якогось монастиря, але не в єпархії, де вони мали владу.

  • Василий Петров | 9 вересня 2017, 12:22

    Т.о. Римо-Католическая и Православные т.н. церви есть как два раковых заболевания на Теле Христа, которые уже давно нуждаются в скорейшем радикальном лечении, которым есть не лицемерные объятия в

  • Fr. Valerii | 9 вересня 2017, 11:35

    На сайті Ватикану є те, про що каже bopa. Але як ті слова пов'язані з реальністю?

  • Fr. Valerii | 9 вересня 2017, 11:23

    Історія УГКЦ почалась у 1989 р. на підставі домовленостей Михаїла Горбачова з Іваном Павлом ІІ.

Популярні статті місяця