"РПЦ не зупиниться ні перед чим": в ВРУ назвали причину відмови в автокефалії українській Церкві

Головна причина того, що протягом багатьох років Константинопольський Патріархат відмовляє в наданні українській православній Церкві автокефалії, полягає в тиску Російської Православної Церкви; для РФ, як і для України, питання підпорядкованості православної церкви - "фундаментальна річ".

Таку думку "Обозревателю" висловив народний депутат України (фракція "Народний фронт"), президент Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський.

Коментуючи послання до Верховної Ради України президента України Петра Порошенка і, зокрема, слова про звернення до Константинопольського Патріарха з проханням надати українській церкві автокефалію, народний депутат зауважив: "Загалом я поділяю тези, озвучені президентом". "Його послання містить ключові фундаментальні речі. Те, що тема автокефалії віднесена до фундаментальних речей, мені здається, дуже важливо. Росія теж відносить це до фундаментальних речей - хіба що не говорить про це в щорічному посланні. Але, наприклад, спікер Путіна, коли говорив про наші церковні законопроекти, сказав, що ситуація з російською церквою в Україні їх турбує. Зрозуміло, нас вона турбує вдвічі більше", - підкреслив нардеп.

Віктор Єленський також нагадав про те, що з подібним зверненням до патріарха зверталися три попередні президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко, - а також деякі прем'єр-міністри, в тому числі Арсеній Яценюк. Він пояснив таку увагу до цієї теми з боку керівництва країни: "Хто б не прийшов на посаду президента України, з часом він починає розуміти, що контроль над великою кількістю парафій та віруючих в його країні здійснюється з іншої держави, яка ніколи не симпатизувала українській державі, а сьогодні намагається її знищити. І що це ненормально".

Відповідаючи на запитання "Обозревателя", в чому полягає головна проблема з наданням українській православній церкві незалежності, Єленський пояснив: "Проблема полягає в тому, що Константинопольський Патріарх є "першим по честі" тільки тоді, коли він є центром згоди між православними церквами. Таким центром згоди він може бути за наявності якогось консенсусу. Але Російська Церква постійно шантажує його тим, що вона підірве єдність православ'я, вийде з повноти православ'я".

У цьому контексті нардеп нагадав про демарш, який влаштувала Константинополю РПЦ в 1996 році "через ситуацію в Естонії", коли була створена Естонська Апостольська Православна Церква в підпорядкуванні Константинопольського Патріархату. "Тоді протягом півроку РПЦ не згадувала Константинопольського патріарха. Якщо через 86 парафій в Естонії вона робила такі демарші, то можете уявити, що буде в разі України", - підкреслив експерт.

"Патріарх Кирило попереджав Патріарха Варфоломія, що він не зупиниться ні перед чим, щоб не дозволити втратити контроль над Україною. Це говорив він, це говорили російські дипломати та інші персонажі, які займаються проблемою утримання України в орбіті МП", - нагадав він.

Таким чином, "ця боротьба триває, іноді ми отримуємо позиційні переваги, іноді вони щось відіграють назад. Це непроста справа", - підсумував В.Єленський.

Як повідомлялося, під час щорічного послання до Верховної Ради України президент України Петро Порошенко повідомив про те, що написав листа до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням надати Україні право на створення автокефальної Церкви. "Я відправив лист слідом за офіційним зверненням Верховної Ради. Я хочу звернути його увагу на серйозність наших намірів, на наявність в українського керівництва твердої політичної волі розв'язати цю проблему", - сказав глава держави.