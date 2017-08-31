Німеччина прийматиме міжрелігійну зустріч «Дороги миру»: виступить Ангела Меркель

«Дороги миру», – такою є тема міжрелігійної зустрічі, яку організовує мирянський рух Спільнота святого Еґідія. Місцем проведення цьогорічного заходу, що триватиме від 10 до 12 вересня 2017 р., обрані німецькі міста Мюнстер та Оснабрюк. Про це інформує Радіо Ватикану.

Починаючи від Міжнародного дня молитви за мир, скликаного святим Іваном Павлом ІІ у жовтні 1986 року в італійському місті Ассізі, Спільнота святого Еґідія щороку організовує в різних містах Європи міжрелігійну міжнародну зустріч. Це дало змогу створити мережу приязних стосунків, яка об’єднала численних релігійних провідників у спільному зусиллі сказати «Ні!» війні у Боже ім’я.

Зустріч у німецьких містах, які є серцем Європи, відбуватиметься, зокрема, й під знаком нещодавніх терористичних актів. «Це буде нагода, – зазначив Голова Спільноти Марко Імпальяццо, – звернутися до світу з промовистим посланням. Слід ще більше та невідкладно діяти проти насильства й на користь миру. І в цих стараннях релігії відіграють делікатну й важливу роль: вони можуть також піддатися маніпуляції, але якщо будуть спрямовані до діалогу, то повернуть душу країнам і континентам, що переживають кризу й поділи».

Крім участі коло сотні авторитетних представників християнства, юдаїзму, ісламу, буддизму, релігій Азії та інших, представників влади, інституцій та світу культури, передбачається широка участь простих людей, зокрема, численної молоді з усієї Європи. Серед тем тематичних панелей, крім миру й діалогу, заторкуватимуться такі питання, як ненасильство, роззброєння, міграція, право на здоров’я, корупція та соціальна справедливість.

Серед запланованих промовців – Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Великий Імам Аль-Азгару Аль-Таїб, Президент Нігеру Махамаду Іссуфу, Президент Європейського Парламенту Антоніо Таяні, греко-православний Патріарх Антіохії Іоанн Х, ісповідник віри кардинал Ернест Сімоні з Албані, та багато інших.