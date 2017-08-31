- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Німеччина прийматиме міжрелігійну зустріч «Дороги миру»: виступить Ангела Меркель
4 вересня 2017, 11:22 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
«Дороги миру», – такою є тема міжрелігійної зустрічі, яку організовує мирянський рух Спільнота святого Еґідія. Місцем проведення цьогорічного заходу, що триватиме від 10 до 12 вересня 2017 р., обрані німецькі міста Мюнстер та Оснабрюк. Про це інформує Радіо Ватикану.
Починаючи від Міжнародного дня молитви за мир, скликаного святим Іваном Павлом ІІ у жовтні 1986 року в італійському місті Ассізі, Спільнота святого Еґідія щороку організовує в різних містах Європи міжрелігійну міжнародну зустріч. Це дало змогу створити мережу приязних стосунків, яка об’єднала численних релігійних провідників у спільному зусиллі сказати «Ні!» війні у Боже ім’я.
Зустріч у німецьких містах, які є серцем Європи, відбуватиметься, зокрема, й під знаком нещодавніх терористичних актів. «Це буде нагода, – зазначив Голова Спільноти Марко Імпальяццо, – звернутися до світу з промовистим посланням. Слід ще більше та невідкладно діяти проти насильства й на користь миру. І в цих стараннях релігії відіграють делікатну й важливу роль: вони можуть також піддатися маніпуляції, але якщо будуть спрямовані до діалогу, то повернуть душу країнам і континентам, що переживають кризу й поділи».
Крім участі коло сотні авторитетних представників християнства, юдаїзму, ісламу, буддизму, релігій Азії та інших, представників влади, інституцій та світу культури, передбачається широка участь простих людей, зокрема, численної молоді з усієї Європи. Серед тем тематичних панелей, крім миру й діалогу, заторкуватимуться такі питання, як ненасильство, роззброєння, міграція, право на здоров’я, корупція та соціальна справедливість.
Серед запланованих промовців – Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Великий Імам Аль-Азгару Аль-Таїб, Президент Нігеру Махамаду Іссуфу, Президент Європейського Парламенту Антоніо Таяні, греко-православний Патріарх Антіохії Іоанн Х, ісповідник віри кардинал Ернест Сімоні з Албані, та багато інших.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Громади УПЦ КП в Білій Церкві сприятимуть поверненню римо-католикам колишнього костелу | 4 вересня 2017, 16:01 | Земельні і мaйнові проблеми |
Попри нарікання на утиски, на Прикарпатті діє понад три десятки церков і монастирів УПЦ (МП) | 4 вересня 2017, 13:10 | УПЦ (МП) | |
Унікальну знахідну виявили у церкві на Тернопільщині | 4 вересня 2017, 12:43 | Історія, археологія |
У Південній Кореї Церква стурбована ядерною політикою півострова | 4 вересня 2017, 12:33 | Світові |
«У Криму утискають громаду УПЦ КП лише за її українську позицію», – УГКЦ | 4 вересня 2017, 12:03 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
Останні коментарі
- 4 вересня 2017, 15:53
Принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие |
- 4 вересня 2017, 15:37
Итак, возникает вопрос, можно ли верить пастырю, который получает вознаграждение от паствы или попросту является для неё нахлебником??? Христос говорит нам ясно и понятно: НЕТ и ещё раз НЕТ!!!!! |
- 4 вересня 2017, 13:39
Факт роботи попереднього ми маємо зараз - нічого ніде не зруйновано, та навіть поновленно. По Україні більшість памяток вже давно зруйнували та відправили у вічність з руки пересічного українця. |
- 4 вересня 2017, 13:33 |
- 3 вересня 2017, 16:39 |
Популярні статті місяця
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 4 вересня 2017, 15:53
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
Коментарі