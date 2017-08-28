У Криму суд залишив під вартою п’ятьох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»

31 серпня 2017, 13:31 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 30 серпня відхилив апеляцію фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» – Айдера Саледінова й Рустема Ісмаїлова, Узаїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва й Еміля Джемаденова. Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, суд залишив усіх п’ятьох обвинувачених під вартою.

9 серпня підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив усім п’ятьом термін утримання під вартою на два місяці.

12 жовтня 2016 року в Криму були проведені обшуки в п’ятьох мусульманських сім’ях. У результаті обшуків затримали п’ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустема Ісмаїлова, Узаїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн у ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Нині Москва намагається насаджувати цю заборону і на окупованій частині території України, у Криму, хоча в Україні ця організація діє легально.

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теги до статті:Крим,Хізб-ут-Тахрір
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