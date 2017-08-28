В "ЛНР" Свідків Єгови назвали агентами СБУ та заборонили їх діяльність

29 серпня 2017, 13:35 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

ЛНР.jpgОкупанти звинувачують "Свідків Єгових" у надаванні допомоги СБУ і неонацистським угрупованням, повідомляється на терористичному ресурсі, передає Depo.Донбас.

"У "республіці" припинено діяльність незареєстрованої релігійної організації "Свідки Єгови", що працює на СБУ і неонацистські угруповання", - сказано у повідомленні.

Окупанти заявляють, що "Свідки Єгови" - це агенти впливу Служби безпеки України, які розповсюджують агітаційні матеріали, що містять нацистську символіку, а також листівки із відповідними закликами.

Терористи приводять "залізні докази".

"За наявною інформацією, організація" Свідки Єгови "сприяє радикальним, неонацистським угрупованням і іншим військовим формуванням ... Зокрема, дана релігійна організація передала одне зі своїх приміщень в користування екстремістської організації" Правий сектор", - розповіли в "ЛНР".

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теги до статті:"ЛНР",Свідки Єгови
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

      Бабло рулит.

    • enzian | 29 серпня 2017, 16:12

      Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина.

    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:52

      А журналісти перепитали у священика причину. На то вони і професіонали, щоби виясняти суть проблеми, а не чекати на офіційні короткі описи. Зрештою, що вас переконувати, якщо СПЖ ваше джерело.

    • Pavel Kovalchuk | 29 серпня 2017, 15:44

      Щодо причини, оф. на сайті УПЦ КП про причину жодного слова не сказано, що ж виходить для ЗМІ одна версія, а для "патріарха" інша, чи може насправді все не так як розкручують в

    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:40

      Я вже надивився брехні від СПЖ. І як вони перекручують інформацію також бачив. І вони самі не користуються офіційними даними поліції, а подають виключно як їм зручно, як потрібно замовникам. Особливо

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