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Папа Франциск закликав парламентаріїв-католиків будувати більш гуманне світове суспільство
29 серпня 2017, 09:41 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Після молитви «Ангел Господній» 27 серпня Папа зустрівся з учасниками конференції Міжнародної мережі католицьких законодавців.
Звертаючись до делегатів у Клеменійському залі Ватикану, Папа закликав їх зберігати прихильність моральному та соціальному вчительству Церкви заради створення більш гуманного та справедливого суспільства, повідомляє Радіо Ватикану.
На початку аудієнції Папа Франциск висловив задоволення тим, що в останні роки значно зросла кількість учасників конференції з африканських країн.
За його словами, прийняті та діючі закони мають будувати мости діалогу між різними політичними перспективами, просувати турботу про беззахисних і знедолених, особливо про численних мігрантів, які були змушені покинути свою батьківщину.
Міжнародна мережа католицьких законодавців (International Catholic Legislators Network) була заснована в 2010 році й діє під керівництвом архієпископа Відня кардинала Крістофа Шенборна й члена британської Палати лордів католика Девіда Елтона. Щороку учасники групи проводять зустрічі в італійському місті Фраскаті.
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Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина. |
- 29 серпня 2017, 15:52
А журналісти перепитали у священика причину. На то вони і професіонали, щоби виясняти суть проблеми, а не чекати на офіційні короткі описи. Зрештою, що вас переконувати, якщо СПЖ ваше джерело. |
- 29 серпня 2017, 15:44
Щодо причини, оф. на сайті УПЦ КП про причину жодного слова не сказано, що ж виходить для ЗМІ одна версія, а для "патріарха" інша, чи може насправді все не так як розкручують в |
- 29 серпня 2017, 15:40
Я вже надивився брехні від СПЖ. І як вони перекручують інформацію також бачив. І вони самі не користуються офіційними даними поліції, а подають виключно як їм зручно, як потрібно замовникам. Особливо |
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