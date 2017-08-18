Володимир Путін та кардинал Паролін висловили задоволення розвитком стосунків між Ватиканом та РФ

Зустріч Державного секретаря Ватикану кардинала П'єтро Пароліна з Президентом РФ відбулася 23 серпня в літній резиденції Путіна Бочаров Ручєй, що в передмісті Сочі. Як зазначив під час зустрічі кардинал Паролін, у Ватикані раді розвиткові двосторонніх відносин між Святим Престолом і Росією впродовж останнього часу. Путін, зі свого боку, заявив, що цінує «довірливий конструктивний діалог», що склався між Святим Престолом і Росією, і радий, що послідовно реалізуються домовленості, досягнені під час його попередньої зустрічі з папою Римським Франциском, і що міжцерковний діалог триває.

Також, як інформує Радіо Свобода, ватиканський посадовець заявив, що у відносинах між Римо-Католицькою і Російською Православною Церквами він бачить «нову динаміку» і висловив сподівання, що така взаємодія буде розвиватися і в майбутньому.

«Я знаю, що Ваше Високопреосвященство розмовляли з Патріархом Кірілом. Ми з задоволенням вітаємо цей діалог, який розпочався безпосередньо між Московським Патріархом та Апостольським Престолом», — сказав Путін. Як зазначає Credo, він підкреслив значення загальнолюдських цінностей, що їх захищають обидві Церкви як підставу для стосунків між Церквами та між державами. Путін сказав, що Росія готова відкрити 2018 року у Ватикані виставку російського духовного мистецтва «Від писання ікон до авангарду». Це була би відповідь на виставку шедеврів християнського мистецтва із Ватиканських музеїв, яку експонували у Третьяковській галереї.

Як попередньо РІСУ інформувала, візит кардинала Пароліна до РФ тривав від 21 до 24 серпня. Під час нього ватиканський дипломат зустрівся із митрополитом Іларіоном, головою Відділу зовнішніх церковних відносин Московського Патріархату; главою російського МЗС Сергієм Лавровим; Предстоятелем РПЦ та Володимиром Путіним. Кардинал Паролін також відслужив Месу для католиків у московській катедрі Непорочного Зачаття.

Нагадаємо також, що під час зустрічі з Володимиром Путіним у Ватикані 2015 року Папа Франциск, серед іншого, закликав президента Росії здійснити «щирі й значні зусилля» задля миру на Сході України, де після заворушень підбурюваних і підтримуваних Росією сепаратистів, а потім і прямого воєнного вторгнення Росії 2014 року, досі триває збройний конфлікт, який у Києві називають російсько-українською війною.