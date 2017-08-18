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Росія використовує Церкву у війні проти України – Леонід Кравчук
23 серпня 2017, 14:41 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук переконаний, що Росія використовує церкву як складову ідеології війни проти України. Як передає УНІАН, про це він сказав на прес-конференції "Двадцять шість років по тому... Де Україна сьогодні?".
"Росія має ідеологію війни. Ця ідеологія складається з двох частин. Перша частина - захист росіян, які перебувають за межами Росії. І Федеральні збори Росії прийняли рішення і надали Путіну право вводити війська для "захисту" цих росіян. Друга частина - це Церква.
Територія України за визначенням Московського патріархату є конфесійною територією Московського патріархату, тобто, господарями вони вважають себе на українській землі", - заявив перший президент. Читайте також Росія любила Україну до тих пір, поки вона "лежала під нею" - Кравчук
"Таким чином, поєднання духовної оцінки ситуації через церкву і захист росіян, які живуть за межами Росії – правда, я чув у тлумаченні і Путіна, і Лаврова, що захист стосується не тільки росіян, а російськомовних людей, тобто вони розширюють це тлумачення. Це їх ідеологія. Вони завжди спираються на рішення і на філософію агресії", - наголосив Кравчук.
Також він додав, що Україна повинна пояснювати країнам Заходу та усім іноземцям, що "може і що хоче Росія від України, і як не дати цього Росії зробити". "Змінити Росію ми не можемо. Це нереально, повірте мені. Але проводити політику так, щоб не дати Росії використати нас, оце ми можемо, але тут треба політична воля і мудрість. Це ми можемо - пройти так, щоб не дати підстав, не дати змоги. Казка ж закінчилася, що ми без Росії не можемо? Закінчилась. Я пам'ятаю, зустрічався з багатьма людьми: «Леонід Макарович без Росії ми пропадемо!» От живемо, не пропадаємо, і будемо жити. І повірте, аби ми так, як Фінляндія, в той час відлучилися, відхрестилися, відділилися, сьогодні б Україна була зовсім іншою. І ми були б з вами зовсім іншими. На жаль, цього не сталося. Так давайте хоч зараз не допустимо розворотів і поворотів і будемо думати про майбутнє", - закликав перший президент.
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