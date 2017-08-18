Росія та Ватикан ухвалили безвіз для громадян з дипломатичними паспортами

23 серпня 2017, 13:17 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Росія та Ватикан підписали угоду про безвізові поїздки громадян, які є власниками дипломатичних паспортів.

Про це повідомляє ЗІК з посиланням на сайт МЗС РФ.

У своєму виступі за підсумками переговорів з Державним секретарем Ватикану П.Пароліном, міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що «щойно підписана Угода між Урядом Російської Федерації і Державним секретаріатом Ватикану про безвізові поїздки власників дипломатичних паспортів допоможе розвивати відносини в культурній, гуманітарній та освітній сферах, а також в галузі охорони здоров’я».

Під час переговорів з Держсекретарем Ватикану також обговорювали питання війни в Україні.

Лавров подякував «колегам з Ватикану за підтримку мінського «Комплексу заходів» щодо врегулювання української кризи».

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теги до статті:Ватикан-Росія,П'єтро Паролін,Сергій Лавров
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