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Росія та Ватикан ухвалили безвіз для громадян з дипломатичними паспортами
23 серпня 2017, 13:17 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Росія та Ватикан підписали угоду про безвізові поїздки громадян, які є власниками дипломатичних паспортів.
Про це повідомляє ЗІК з посиланням на сайт МЗС РФ.
У своєму виступі за підсумками переговорів з Державним секретарем Ватикану П.Пароліном, міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що «щойно підписана Угода між Урядом Російської Федерації і Державним секретаріатом Ватикану про безвізові поїздки власників дипломатичних паспортів допоможе розвивати відносини в культурній, гуманітарній та освітній сферах, а також в галузі охорони здоров’я».
Під час переговорів з Держсекретарем Ватикану також обговорювали питання війни в Україні.
Лавров подякував «колегам з Ватикану за підтримку мінського «Комплексу заходів» щодо врегулювання української кризи».
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