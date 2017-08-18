Путін заявив, що хоче зробити з Херсонеса «російську Мекку»

18 серпня попри протест української сторони президент Росії Володимир Путін зі своїм прем'єром Дмитром Медведєвим приїхав в окупований Крим. Під час відвідин анексованого Криму він розповів про плани щодо українського півострова.

Глава Кремля хоче створити в окупованому Криму "російську Мекку". Така "Мекка", на думку Путіна, має бути створена в Херсонесі.

"Тут потрібно створювати російську, російську Мекку. Справа не в тому, що тут князь Володимир хрестився, а в тому, що після цього тут почалося зміцнення централізованої російської держави", – переконує Путін.

На думку російського президента, Херсонес має унікальне значення для Росії і росіян.

"На базі єдиного ринку, спільної мови, спільної віри і влади князя було створено єдину національну Російську державу і, по суті, російську націю", – впевнений Путін.

Більшу частину свого візиту до Криму Путін і Медведєв провели в Севастополі. Побував Путін також в музеї Севастополя, де роздивлявся виставку про Херсонес, а ввечері вирішив ще більше культурно збагатитись і пішов на музичний фестиваль.

Не обійшлось під час візиту Путіна до Криму й без відвідин церкви – цього разу глава Кремля вирішив замолити гріхи у Володимирському соборі Севастополя. Про це інформує телеканал 24.