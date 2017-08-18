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Російський священик-співак потрапив у базу «Миротворця»
20 серпня 2017, 11:05 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Єромонах Російської Православної Церкви Фотій (Мочалов), відомий своєю перемогою в російському шоу "Голос" потрапив в базу "Миротворця".
Причиною стало "свідоме порушення державного кордону України" та "незаконна концертна діяльність на території окупованої Росією Криму".
Священнослужитель Мочалов виступив з концертом на території окупованого півострова, а саме в Керчі і збирається виступати в Сімферополі. Посилання на афіші концертів "Миротворець" наводить у своїй новині, повідомляє РБК-Україна.
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