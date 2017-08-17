Кримська правозахисна група вказує на участь Церкви у мілітаризації дітей

Правозахисники передали до Міжнародного кримінального суду докази порушення прав людини і воєнних злочинів в анексованому Криму. Про це заявила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, повідомляє"Релігія в Україні" з посиланням на DW і УНН.

"На нашу думку, більшість фактів, викладених у доповіді, слід розглядати як воєнні злочини та порушення міжнародного гуманітарного права", - повідомила О.Скрипник.



Кримська правозахисна група оприлюднила доповідь "Права людини в умовах мілітаризації Криму", у якій наведені факти порушень прав людини російськими військовими та представниками незаконних воєнізованих формувань на території анексованого півострова.



Мова йде, зокрема, про фінансову підтримку Росією діяльності парамілітарних організацій "козачі загони", так званих "ополченців" та "кримської самооборони", мілітаризацію освіти. Правозахисники повідомили також про факти участі в такому вихованні дітей та молоді Російської Православної Церкви, священики якої влаштовують екскурсії дітей до військових частин.



О.Скрипник повідомила, що підготовлена правозахисниками доповідь буде розповсюджена по офісах міжнародних організацій та посольствах західних країн, а по багатьох конкретних випадках порушень прав людини в Криму є звернення до ЄСПЛ. Крім того зібрані матеріали були передані співробітникам прокурора Міжнародного кримінального суду.



"В нас є команда, яка працює на місці і допомагає у збиранні доказів, є багато фото- і відео-матеріалів, що були викладені в інтернеті, часто люди самі дають свідчення і публікують їх у соціальних мережах. Ми також аналізуємо документи, накази і нормативні акти російської окупаційної влади та місцевої кримської адміністрації, які підтверджують політику мілітаризації півострова", - уточнила вона.



Як повідомлялося, 14 серпня громадянин України Іван Федірко, якого засудили в окупованому Криму, оголосив голодування в російській виправній колонії.