"Кримнашна" Поклонська: люди скаржаться, що в "ДНР / ЛНР" бандерівці захоплюють храми

Так звана "екс-генпрокурор" окупованого Криму, нині депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська розповіла, що з "ДНР" і "ЛНР" люди скаржаться їй на деяких бандерівців, що начеб-то захоплюють православні храми в Донецьку і Луганську. Про це вона розповіла в інтерв'ю російському виданню "Комсомольская правда".

"Сьогодні люди звертаються до мене з Луганська і Донецька з такими листами. Я не можу про них не сказати. Люди кажуть:" Наталя Володимирівна, в Донецьку, коли захоплюють наші храми бандерівці, а у нас немає зброї, ми мирні люди, ми ніколи не брали зброю в руки, ми - люди похилого віку, жінки, діти, молоді хлопці - ми беремо найголовніше наше, найсвятіше - це ікони. Це наша віра. Це те, що нас ще тримає. Ми беремо ікону святого государя і царської сім'ї. Беззбройні! І йдемо до збройних бандерівцям без страху. І вони нам нічого не можуть зробити ", - заявила Поклонська.

Як йдеться в повідомленні сайту «Остров», ця заява обурила бойовиків Донбасу, що окупували частину Донецької і Луганської області, і їх російських соратників. "Товариші росіяни ... Займіть рот, чим-небудь корисним… цій д...", - пишуть прихильники "русского мира" на Донбасі в соціальних мережах.