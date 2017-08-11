"Кримнашна" Поклонська: люди скаржаться, що в "ДНР / ЛНР" бандерівці захоплюють храми

15 серпня 2017, 10:57 | Релігія і політика | 1 |   | Код для блогу |  | 

Так звана "екс-генпрокурор" окупованого Криму, нині депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська розповіла, що з "ДНР" і "ЛНР" люди скаржаться їй на деяких бандерівців, що начеб-то захоплюють православні храми в Донецьку і Луганську. Про це вона розповіла в інтерв'ю російському виданню "Комсомольская правда". 

"Сьогодні люди звертаються до мене з Луганська і Донецька з такими листами. Я не можу про них не сказати. Люди кажуть:" Наталя Володимирівна, в Донецьку, коли захоплюють наші храми бандерівці, а у нас немає зброї, ми мирні люди, ми ніколи не брали зброю в руки, ми - люди похилого віку, жінки, діти, молоді хлопці - ми беремо найголовніше наше, найсвятіше - це ікони. Це наша віра. Це те, що нас ще тримає. Ми беремо ікону святого государя і царської сім'ї. Беззбройні! І йдемо до збройних бандерівцям без страху. І вони нам нічого не можуть зробити ", - заявила Поклонська.

Як йдеться в повідомленні сайту «Остров», ця заява обурила бойовиків Донбасу, що окупували частину Донецької і Луганської області, і їх російських соратників. "Товариші росіяни ... Займіть рот, чим-небудь корисним…  цій д...", - пишуть прихильники "русского мира" на Донбасі в соціальних мережах.

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  • enzian | 15 серпня 2017, 19:21

    Повідомлення про цю юродиву стають дедалі смішнішими.

  • анатолій дутчак | 15 серпня 2017, 19:00

    Надзвичайно гарна ідея. Але! Автор розуміє конкордат як ту убогу і примітивну КОНЦЕПЦІЮ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Вона десь тут є і відчувається що мабуть і автор приклав руку до її

  • анатолій дутчак | 15 серпня 2017, 18:44

    Ага. Наприклад - громадянин Іванов ходив до церкви, постив коли треба, жінку не бив, ну і т.д. Але щось пішло не так і не попав до Раю. Чи може якось Іванов позиватись при таких обставинах до церкви?

  • dutchak1 | 15 серпня 2017, 18:03

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  • Василий Петров | 15 серпня 2017, 15:36

    И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне, Матфея 10, 28

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