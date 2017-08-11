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Олександр (Драбинко): Священик не повинен уподібнюватися політрукові
11 серпня 2017, 10:23 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ (МП) Олександр (Драбинко) вважає, що Церква повинна бути понад політикою, а священики не політруками у ній. Про це він сказав 5 серпня в інтерв’ю для Реорlе іn.
«Зі священика хочуть зробити осучаснений варіант радянського політрука. Його хочуть змусити виголошувати з амвону прокльони «гріховному Заходові». Або навпаки – зробити з нього промоутера інтеграції до європейської спільноти», – говорить митрополит.
За словами священнослужителя, Церква зазнає тиску з різних сторін, зокрема політичних сил. Та у всіх цих сторін є спільна хиба – бачення ролі священика у суспільстві.
«Так, у більшості священнослужителів є свої політичні уподобання, є своя думка стосовно питань політичного життя. Але це не означає, що ми, священики, маємо декларувати свої політичні погляди. З амвону або навіть зі сторінок Facebook…, – сказав єрарх. – У Церкви — цілком інша місія. Вона має залучати людину до Євангелія, до Христа, а не тої або іншої ідеології».
Митрополит наголошує, що Церква з народом і що це підтверджує перебування священиків з нашими військовими в АТО.
«Але Церква не має розділяти ті або інші політичні симпатії, антипатії або упередження, які властиві більшості народу у конкретний історичний момент. Церква — понад ідеологією і понад політикою. Саме тому політичні ідеї змінюються, а Церква лишається. Церква не має об’єднувати вірних ідеологічно. Церкву об’єднує Христос. Її об’єднує Євангеліє, християнська віра, молитва. Але не та або інша ідеологія, той або інший «цивілізаційний вибір», - наголосив владика Олександр (Драбинко).
Митрополит вважає, що здійснювати ідеологічний вплив через Церкву аморально.
«Це — злочин проти Церкви, бо це вбиває довіру людей до Церкви», – акцентує Олександр (Драбинко).
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