Олександр (Драбинко): Священик не повинен уподібнюватися політрукові

11 серпня 2017, 10:23 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ (МП) Олександр (Драбинко) вважає, що Церква повинна бути понад політикою, а священики не політруками у ній. Про це він сказав 5 серпня в інтерв’ю для Реорlе іn.

«Зі священика хочуть зробити осучаснений варіант радянського політрука. Його хочуть змусити виголошувати з амвону прокльони «гріховному Заходові». Або навпаки – зробити з нього промоутера інтеграції до європейської спільноти», – говорить митрополит.

За словами священнослужителя, Церква зазнає тиску з різних сторін, зокрема політичних сил. Та у всіх цих сторін є спільна хиба – бачення ролі священика у  суспільстві.

«Так, у більшості священнослужителів є свої політичні уподобання, є своя думка стосовно питань політичного життя. Але це не означає, що ми, священики, маємо декларувати свої політичні погляди. З амвону або навіть зі сторінок Facebook…, – сказав єрарх. –  У Церкви — цілком інша місія. Вона має залучати людину до Євангелія, до Христа, а не тої або іншої ідеології».

Митрополит наголошує, що Церква з народом і що це підтверджує перебування священиків з нашими військовими в АТО.

«Але Церква не має розділяти ті або інші політичні симпатії, антипатії або упередження, які властиві більшості народу у конкретний історичний момент. Церква — понад ідеологією і понад політикою. Саме тому політичні ідеї змінюються, а Церква лишається. Церква не має об’єднувати вірних ідеологічно. Церкву об’єднує Христос. Її об’єднує Євангеліє, християнська віра, молитва. Але не та або інша ідеологія, той або інший «цивілізаційний вибір», - наголосив владика Олександр (Драбинко).

Митрополит вважає, що здійснювати ідеологічний вплив через Церкву аморально.

«Це — злочин проти Церкви, бо це вбиває довіру людей до Церкви», – акцентує Олександр (Драбинко).

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теги до статті:,Олександр (Драбинко)
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 11 серпня 2017, 19:37

      Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.

    • Ігор Мицько | 11 серпня 2017, 15:42

      Невже???

    • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:06

      Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ.

    • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:04

      Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк!

    • enzian | 11 серпня 2017, 13:32

      А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать?

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