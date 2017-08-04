В "ДНР" священики УПЦ (МП) лякають парафіян "американськими чіпами"

10 серпня 2017, 12:00 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Священики УПЦ (МП) на тимчасово непідконтрольній Україні території Донбасу поширюють чутки, які дискредитують українську владу і налаштовують людей проти біометричних паспортів та українських військових. Про це повідомляють дані групи "Інформаційний опір", пише РБК-Україна.

За даними "Інформаційного опору", одразу в кількох парафіях Православної Церкви Московського Патріархату на території, тимчасово контрольованої бойовиками "ЛДНР" священики лякають парафіян байками про шкідливі дії американських шпигунів і диверсантів.

Ось одна з байок: "Українці отруїли воду Донбасу американськими чіпами, донеччани п'ють воду і труяться - чіпи залишаються всередині. Вийняти їх з живота неможливо. Люди спочатку стануть одержимими, втратять Святий Дух, потім перетворяться в кіборгів і втратять Благодать Божу...".

Примітно, що багато віруючі вірять в цы так звані "проповіді", по місту повзуть різноманітні чутки, які обростають ще більш смішними подробицями.

 

 

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теги до статті:АТО,УПЦ (МП) на Донеччині
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