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У Папи Римського і Патріарха Кирила діаметрально протилежне ставлення до війни
7 серпня 2017, 12:36 | Релігія і політика | | 0 | | Код для блогу | |
У мережі порівняли ставлення глави Російської Православної Церкви Патріарха Кирила і Папи Римського Франциска до війни.
Відповідне відео було опубліковане у групі «Вуса Пєскова» в соцмережі Facebook, – повідомляє «Оглядач».
Так, російський першоєрарх стверджує, що всі жителі країни повинні брати участь у війні.
«Чого хочуть наші противники? Вони хочуть знищити Росію! Великий форт-пост православ’я. А якщо це війна, то всі ми повинні бути мобілізовані!», – каже Патріарх Кирил.
Папа Римський же стверджує, що всі люди повинні працювати над тим, щоб у світі був мир.
«Кожен день необхідно працювати над тим, щоб був мир! Адже це не продукт промислового виробництва, це те, що ми створюємо своїми руками! Багато впливових людей нашої планети не прагнуть до миру, тому що живуть за рахунок війни. Це індустрія смерті», – стверджує він.
Користувачі мережі відзначили, що різниця в риториці священнослужителів – очевидна. До того ж, підкреслили коментатори, Патріарх Кирил «співає в унісон» з президентом Росії Володимиром Путіним. Також людей обурило те, що релігія закликає до війни. У зв’язку з цим Патріарха Кирила запропонували відправити на фронт.
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