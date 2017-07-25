Єпископ УПЦ (МП) на Міжпарламентській асамблеї православ’я доповів про "втручання держави у сферу релігії"

4 серпня 2017, 10:10 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

27 липня учасники 24-ї сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ’я (МАП) в Римі оприлюднили резолюцію за результатами обговорення теми «Християнський вимір глобальної кризи та шляхи її подолання». Перед учасниками виступив вікарій Київської митрополії УПЦ (МП) єпископ Віктор (Коцаба), повідомляє"Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ.

Слід зазначити, що попри представницьку назву, на міжнародній арені МАП залишається маловпливовою організацією, яка знаходиться в орбіті впливу Росії. Україну в МАП раніше представляли комуністи і депутати від Партії регіонів.

Серед глобальних проблем, які були порушені під час дискусій в будівлі Італійського парламенту, учасники МАП позначили «факти державного втручання в питання релігійного життя низки країн світу». Подібні дії «націлені на порушення церковного канонічного порядку і перешкоджають вільному задоволенню релігійних почуттів і культових потреб віруючих», – наголошується в резолюції.

Також було підкреслено, що «члени МАП висловили серйозну заклопотаність у зв’язку з внесенням на затвердження парламенту України законопроектів, що легалізували державне втручання в питання церковного миру і ставлять під загрозу конституційні права мільйонів українських віруючих».

Секретаріату МАП було доручено вести постійний моніторинг цієї проблеми в Україні.


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теги до статті:Віктор Коцаба,Державно-конфесійні стосунки,Релігія і політика,УПЦ (МП)
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