Кум Путіна зібрав у Києві політичне православ’я, щоб засудити євроінтеграцію України

24 липня в Києві громадський рух «Український вибір - Право народу», очолюваний проросійським політиком Віктором Медведчуком, провів науково-практичну конференцію, присвячену 1029-річчю хрещення Руси . Однак мова головним чином велася про шкоду євроінтеграції, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт руху.

У конференції взяли участь Валерій Блідар, координатор роботи з громадськими об'єднаннями руху «Український вибір - Право народу»; отець Гавриїл, представник УПЦ (МП); Валентин Лук'яник, керівник всеукраїнського об'єднання «Союз православних братств України», представники православного духовенства, вчені, експерти, журналісти.

У повідомленні організаторів конференції сказано: «Присутні обговорили теми світоглядних відмінностей західної і східнослов'янської цивілізацій, оцінили наростаючі ризики втрати українським народом релігійно-духовної і культурно-історичної ідентичності в разі продовження інтеграції України в ЄС і збройного протистояння на сході країни. Також учасники конференції прийняли резолюцію, в якій засудили дії нинішньої євроінтеграційної влади України, які штовхають її до нагнітання ворожнечі та ненависті».

У самій резолюції зазначається: «Вважаємо, що продовження насильницького втягування України в європейське співтовариство є злочином не тільки перед пам'яттю наших предків, а й невблаганно веде Україну до цивілізаційного та Першому національному краху. Громадський рух «Український вибір - Право народу» на чолі з Віктором Медведчуком і надалі послідовно відстоюватиме і зміцнювати православно-слов'янські цінності як основу цивілізаційного вибору України».

Нагадаємо, 27 липня 2013 року в Києві з ініціативи руху «Український вибір» Віктора Медведчука відбулася міжнародна конференція «Православно-слов'янські цінності - основа цивілізаційного вибору України» за участі Путіна. Напередодні, 26 липня 2013 року, активісти цієї організації організували разом з "Народним собором" України (лідер - Ігор Друзь) акцію-пікет "За православно-слов'янські цінності" біля Представництва Європейського Союзу в Україні. В роботі конференції тоді взяли участь проросійські політики та громадські діячі.

Володимир Путін подякував «Українському вибору» «за проведену просвітницьку роботу, за висвітлення найважливіших для суспільства тем і, зокрема, теми єдності слов'янських народів, їх нерозривного зв'язку, що склалася протягом століть».

«Ми, Росія і Україна, завжди були єдині, саме в цій єдності і полягає наше майбутнє. Україна була і є провідною країною, яка дала світові великих вчених, конструкторів, творців, культурних діячів. Саме на цій землі, в Києві, був зроблений ключовий для всіх слов'янських народів цивілізаційний вибір розвитку - саме тут 1025 років тому відбулося Хрещення Русі. Ми завжди поважали і будемо поважати вибір наших українських партнерів, колег, друзів і братів, яким би він не був. Хочеться, щоб цей вибір був правильним, а наша співпраця була побудована на принципах прозорості, взаємної довіри і духовної єдності», - промовляв тоді, в 2013 році, Путін.