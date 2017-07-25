Представник УПЦ (МП) взяв участь у святкуванні дня слідчих органів РФ у Сімферополі

28 липня 2017, 09:43 | Релігія і політика | 1 |   | Код для блогу |  | 

27 липня в окупаційному "міністерстві внутрішніх справ" Криму відбулися урочистості з нагоди дня співробітника слідчих органів РФ.

У святкових заходах, крім представників окупаційної "влади" півострова та силових відомств, за благословенням митрополита Сімферопольського і Кримського (УПЦ МП) Лазаря у заході участь узяв керівник військового відділу Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ МП протоєрей Димитрий Кротков.

У своєму вітальному слові він передав привітання митрополита Лазаря і побажав присутнім "добра, миру, здоров'я і Божої допомоги у  служінні Вітчизні".

Також о. Димитрій подарував "слідчому комітету по республіці Крим" ікону святого архистратига Михаїла, якого визнає своїм небесним покровителем Слідчий комітет РФ.  Про це повідомляє Prisoned Crimea з посиланням на прес-службу Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП).

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теги до статті:Крим,УПЦ (МП),УПЦ (МП) в Криму
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  • enzian | 28 липня 2017, 10:18

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  • enzian | 27 липня 2017, 12:19

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  • enzian | 27 липня 2017, 12:17

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