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Суд дозволив заочне розслідування щодо екс-міністра Захарченка у "церковній справі"
26 липня 2017, 13:31 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження щодо екс-міністра внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, повідомляє УНН.
"Сьогодні, 25.07.2017 року, ухвалою Печерського районного суду м.Києва задоволено клопотання слідчого ГПУ та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього Міністра внутрішніх справ України Захарченка В.Ю.", - написала Л.Сарган.
Вона додала, що слідчими ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо перевищення службових повноважень екс-президентом України Віктором Януковичем, екс-міністром МВС Віталієм Захарченком, екс-головою столичного ГУ МВС Валерєм Коряком та іншими особами при незаконному позбавленні волі особистого помічника і секретаря тодішнього глави УПЦ (МП) митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана В.М.) – Олександра (Драбинка).
"У провадженні повідомлено про підозру Януковичу В.Ф., Захарченку В.Ю. і Коряку В.В., та направлені до суду відповідні клопотаннями про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування. Розгляд клопотань щодо Януковича В.Ф. та Коряка В.В. триває", - уточнила Л.Сарган.
Раніше Печерський районний суд Києва дозволив затримати низку екс-високопосадовців часів екс-президента України Віктора Януковича у справі про незаконне позбавлення волі владики Олександра (Драбинка), помічника і секретаря нині покійного митрополита Володимира.
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