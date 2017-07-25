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Заяви про «утиски» УПЦ (МП) – кремлівські фантазії, - Віктор Єленський
26 липня 2017, 12:00 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Заяви Української Православної Церкви (Московського Патріархату) про "утиски і гоніння", що нібито мають місце - "фантазії, які транслюються із Москви", яка, в свою чергу, розглядає УПЦ (МП) як "філію російської Церкви".
Про це "Обозревателю" розповів народний депутат України (фракція "Народний Фронт"), президент Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський.
"Всі розмови про те, що УПЦ (МП) піддається утискам і гонінням, це, звісно, фантазії, і ці фантазії постійно транслюються з Москви. Для Москви надзвичайно важливо показати, що в Україні існують утиски православних - щоб було кого захищати", - пояснив він.
"Очевидно, що вони розглядають УПЦ (МП) як інструмент свого впливу на внутрішньоукраїнську ситуацію, і не приховують це. На відміну від деяких єпископів УПЦ (МП), вони вважають її інструментом впливу на Україну і філією російської Церкви, а не відокремленої частиною", - додав нардеп.
За його словами, з метою фіксації подібних "доказів" "залучені чималі кошти". "По Україні постійно гастролюють бригади юристів, які намагаються виявити факти переслідування російської церкви в Україні. Спеціально для цього в УПЦ (МП) введена посада: представник УПЦ (МП) при європейських структурах. На неї призначено єпископа Віктора (Коцабу). Судячи з деяких його недавнім виступів, його функція - поширювати інформацію про нібито існуючі утиски або переслідування УПЦ (МП)". При цьому єпископ, "як правило, знову завертає увагу на законопроект 4128 та на інші церковні законопроекти".
Водночас народний депутат повідомив про те, що УПЦ (МП) користується "усіма без винятку привілеями, які отримують усе релігійні організації України" - "аж до того, що керівники цієї Церкви і священноначалля беруть участь у протокольних заходах за участю керівників української держави. вони отримують всі знижки, які отримують релігійні організації. За три останні роки вони отримали 220 гектарів землі, чого достатньо, щоб розмістити 5 Ватиканів. Вони отримують гроші на реставрацію своїх культових споруд і таке інше", - перерахував нардеп.
Нагадаємо, 24 липня настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит Павло (Лебідь) оприлюднив звернення до президента і прем'єр-міністра України, в якому поскаржився владі на "безпідставні" звинувачення лаври в антидержавній діяльності, а також на законопроекти, присвячені діяльності Церкви, які, на думку Павла, "спрямовані проти Української Православної Церкви".
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