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Сильніша, ніж телевізор: історик нагадав про небезпеку УПЦ (МП)
25 липня 2017, 09:49 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Парафіяни Української Православної Церкви Московського Патріархату є потенційними жертвами кремлівської пропаганди, яка значно сильніша, ніж у російських ЗМІ.
Про це в ефірі Обозреватель.LIVE заявив блогер, історик Юрій Гудименко, коментуючи повідомлення про те, що в Свято-Успенській Почаївській Лаврі закликали молитися за Росію.
"Держава не має права не реагувати. Це агенти впливу, які надають колосальний вплив на людські мізки. З огляду на кількість прихожан, ми говоримо про мільйони людей. Ці мільйони осіб піддаються пропаганді, яка сильніша, ніж телевізор. У вірян довіра до церкви колосальна. Те, що там йдеться, воно автоматично сприймається як істина відсотків на 95. Ніякий ЗМІ, ніякі телевізори, радіо не можуть із цим зрівнятися і близько", - наголосив він.
За словами Гудименка, головне в цьому процесі триматися законності.
"Тому реакція повинна бути обов'язкова. Зараз вже йде кілька років акуратний процес зменшення ролі УПЦ Московського патріархату, обмеження його зан низкою загальноприйнятих можливостей, є ще законопроекти у Верховній Раді на розгляді, які дозволять ще більш зменшувати цю роль. Тут важливо не перегнути палицю, треба дуже повільно зменшувати цей канал і боротися за кожну людину там, тому що з вірянами і церквою не можна різко", - зазначив він.
Як відомо, у Раді чекають розгляду законопроекти №4128 "Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких перебувають у державі, визнаній Верховною Радою державою-агресором" та №4128 "Про внесення змін до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".
При цьому, за словами одного з авторів законопроекту №4511, нардепа Дмитра Тимчука, в його тексті не згадується УПЦ (МП), але "виття" з приводу цього законопроекту свідчить про те, що в МП "прекрасно усвідомлюють, хто агресор і яку місію в агресії виконує конкретно ця церква".
Патріарх РПЦ Кирил через розгляд цих законів порівняв Україну з нацистською Німеччиною.
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