Сильніша, ніж телевізор: історик нагадав про небезпеку УПЦ (МП)

25 липня 2017, 09:49 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Парафіяни Української Православної Церкви Московського Патріархату є потенційними жертвами кремлівської пропаганди, яка значно сильніша, ніж у російських ЗМІ.

Про це в ефірі Обозреватель.LIVE заявив блогер, історик Юрій Гудименко, коментуючи повідомлення про те, що в Свято-Успенській Почаївській Лаврі закликали молитися за Росію.

"Держава не має права не реагувати. Це агенти впливу, які надають колосальний вплив на людські мізки. З огляду на кількість прихожан, ми говоримо про мільйони людей. Ці мільйони осіб піддаються пропаганді, яка сильніша, ніж телевізор. У вірян довіра до церкви колосальна. Те, що там йдеться, воно автоматично сприймається як істина відсотків на 95. Ніякий ЗМІ, ніякі телевізори, радіо не можуть із цим зрівнятися і близько", - наголосив він.

За словами Гудименка, головне в цьому процесі триматися законності.

"Тому реакція повинна бути обов'язкова. Зараз вже йде кілька років акуратний процес зменшення ролі УПЦ Московського патріархату, обмеження його зан низкою загальноприйнятих можливостей, є ще законопроекти у Верховній Раді на розгляді, які дозволять ще більш зменшувати цю роль. Тут важливо не перегнути палицю, треба дуже повільно зменшувати цей канал і боротися за кожну людину там, тому що з вірянами і церквою не можна різко", - зазначив він.

Як відомо, у Раді чекають розгляду законопроекти №4128 "Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких перебувають у державі, визнаній Верховною Радою державою-агресором" та №4128 "Про внесення змін до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".

При цьому, за словами одного з авторів законопроекту №4511, нардепа Дмитра Тимчука, в його тексті не згадується УПЦ (МП), але "виття" з приводу цього законопроекту свідчить про те, що в МП "прекрасно усвідомлюють, хто агресор і яку місію в агресії виконує конкретно ця церква".

Патріарх РПЦ Кирил через розгляд цих законів порівняв Україну з нацистською Німеччиною.

Система Orphus
теги до статті:Колаборціонізм,Релігія і політика,УПЦ (МП)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Nik173Varuv | 25 липня 2017, 18:58

      Як це не можливо знайти " української версії " ? А це тоді що: https://lavra.ua/uk/vidkritij-list-prezidentu-ukrayini/

    • Ігор Мицько | 25 липня 2017, 18:25

      "Віднайти сфери збігу та співпраці». Це вже навіть не смішно - вкрадені кремлівським уродом гроші расіян у Ватиканському банку.

    • Halo | 25 липня 2017, 09:06

      Раніше людина тягнулася до Бога і прагнула осягнути спадок віків, з якого постала Церква. Розділення по віку не було! Зараз пропонується попкорн, комфорт та глузування зі святих понять. Себто те, що

    • romkoros | 24 липня 2017, 21:13

      "Открытое письмо Президенту Украины" російською мовою написане. Української версії на чайті не знайти. Це не повага до офіційних і перших осіб держави і до народу який Вас годує. Ганьба!

    • romkoros | 24 липня 2017, 21:09

      Колаборанти почали підніматися! Ох, який ж терплячий багатостраждальний український народ. А чи часто в Лаврі можна почути українську мову, а чи багато там української книги. Коли ж ви всі почнете

    Популярні статті місяця