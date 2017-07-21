УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет

21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Філарет.jpgУПЦ (МП) говорить неправду, коли її священики у своїх проповідях зазначають, що на сході України триває «громадянська війна». Ми їх закликаємо «Не говоріть неправду!».

Про це на брифінгу в Чернівцях заявив глава УПЦ КП патріарх Філарет, інформує ІА ZIK.

«Це – неправда. І церква не повинна говорити неправду. На Сході йде не громадянська війна, на Сході – агресор Росія. Втрутились у наші внутрішні справи. Тимчасово захопили Крим, хоча Росія є гарантом недоторканності нашої території», – заявив Філарет.

«Церква московська говорить неправду, що це – громадянська війна. Так, сепаратисти є. Але якби не було зовнішнього втручання, то ми б сепаратистів поставили на місце вже давно. А вся сила сепаратистів – у тому, що допомагає Росія своєю армією, своєю технікою. І ми це керівництву Московського патріархату говоримо: «Не говоріть неправду!». Бо церкві непристойно говорити неправду. Якщо не можете сказати правду – мовчіть краще, а не говоріть, що це громадянська війна», – зазначив Філарет.

Нагадаємо, 20-21 липня в Чернівецькій області з дводенною поїздкою перебуває глава УПЦ КП Патріарх Філарет.

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теги до статті:УПЦ (МП),Філарет (Денисенко)
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