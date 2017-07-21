Окупаційна влада Криму нагородила митрополита УПЦ (МП)

21 липня 2017, 11:55 | Релігія і політика | 1 |   | Код для блогу |  | 

Підконтрольний Кремлю спікер кримського парламенту Володимир Константинов привітав митрополита Сімферопольської та Кримської Української Православної Церкви (Московського Патріархату) Лазаря з 25-річчям перебування на кримській кафедрі й нагородив його званням «Почесний кримчанин». Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Кримчани високо оцінили Ваш внесок у справу зміцнення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди на півострові, нагородивши Вас найвищою державною нагородою Криму – званням «Почесний кримчанин», – сказав Константинов.

Він також подарував митрополиту подарунковий дзвін, який виготовили в місті Каменськ-Уральський Свердловської області сусідньої Росії.

2015 року підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов нагородив митрополита Лазаря медаллю «За доблесну працю».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».

 

Система Orphus
теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Криму,Лазар (Швець)
Рейтинг
0
0
1коментарів

Коментарі

додати коментар 

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • enzian | 21 липня 2017, 18:52

    Вони не говорять, вони читають те, що напише Москва.

  • Виктор | 21 липня 2017, 16:25

    "Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и спасен буду; ибо Ты хвала моя". (Иеремия 17:14) Исцеление рака и других болезней для всех кто нуждается в помощи. В

  • Ігор Мицько | 21 липня 2017, 15:54

    А як щодо щоденних убивств українців расійськими бандитами з колорадками, такими ж як папа носив?

  • enzian | 21 липня 2017, 14:30

    Щось погано зміцнював. Поспішили.

  • enzian | 21 липня 2017, 11:47

    А чому б не помолитися за звільнення окупованих територій від московської орди?

Популярні статті місяця