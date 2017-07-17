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Депутат від «Свободи» закликає знести храм УПЦ (МП) у Львові
20 липня 2017, 13:05 | Релігія і політика | 1 | | Код для блогу | |
20 липня, у ході сесії ЛМР, депутат від «Свободи» Андрій Карбовник зробив гучну заяву щодо храму УПЦ (МП), який розташований на перехресті Антоненка-Давидовича і пр. Червоної Калини.
Про це повідомляє кореспондент сайту 032.ua.
«Країна знаходиться в стані війни і в нас є п’ята колона - це російська православна церква, або як вона називається в Україні — УПЦ (МП). Це Церква, яка в своїх храмах продає горілку, це церква, свящиники якої з проститутками і з тортами у вигляді прапорів ЛНР чи ДНР святкують дні народження, це Церква, яка відмовляється ховати бійців АТО (як недавно було в Жовкві), священики якої роздають георгіївські стрічки й закликають до повалення конституційного ладу в Україні», - заявив Карбовник.
Депутат звернувся із запитом щодо перевірки храму та законності його будівництва.
«Наскільки мені відомо, цей храм побудований самовільно, жодні права на земельну ділянку, яка є власністю територіальної громади Львова, не оформлені. Храм зведено без будь-якого дозволу. Ставлення мешканців до цього храму можна побачити. Якщо хтось туди підійде, всі стіни його розписані написами «Філія ФСБ», - повідомив депутат.
Андрій Карбовник попросив міського голову Львова взяти на контроль це питання.
Окрім цього, вжити заходів стосовно перевірки вказаних фактів, вжити невідкладних заходів для повернення земельної ділянки комунальної форми власності з чужого незаконного володіння та демонтажу об’єкта самочинного будівництва на пр. Червоної Калини, 89, перевірити зазначені факти на наявність ознак злочинів проти основ національної безпеки.
«Є дані, що під час богослужінь здійснюються певного напрямку висловлювання, я просив би звернутися у правоохоронні органи і це перевірити», - резюмував Карбовник.
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- 20 липня 2017, 21:28| Коментувати коментар
Нехай знесе усі гроші які заробив на таких ГУЧНИХ справах. А тоді будем думать шо з ним робити))) Чи на палю, чи до Луценка.
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- 20 липня 2017, 21:28
Нехай знесе усі гроші які заробив на таких ГУЧНИХ справах. А тоді будем думать шо з ним робити))) Чи на палю, чи до Луценка. |
- 20 липня 2017, 21:19
Думаю, коли робили той сайт - мало кому було цікаво де замовляти. А ось тепер - можна і пальцями потицяти і сказати "свій до свого по своє". Бо як кажуть - "спершуй думай, а потім |
- 20 липня 2017, 21:16 |
- 20 липня 2017, 19:39
Якби це було у звичайному райцентрі - закрили б та продали. А тут віряни просять їм залишити(ну не УПЦ КП), та так як немає вказівки зверху, та треба попіаритись на фоні Церковних справ - маємо тяжбу |
- 20 липня 2017, 19:28
Пан Зоря вже казав шо і гуманітаркою не торгували, і землю їм під Церкву дали - а в кінці кінців продають житлові квартири(бо мовляв немає коштів на будівництво). Від нього іноді бувають слушні |
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