Депутат від «Свободи» закликає знести храм УПЦ (МП) у Львові

20 липня, у ході сесії ЛМР, депутат від «Свободи» Андрій Карбовник зробив гучну заяву щодо храму УПЦ (МП), який розташований на перехресті Антоненка-Давидовича і пр. Червоної Калини.

Про це повідомляє кореспондент сайту 032.ua.

«Країна знаходиться в стані війни і в нас є п’ята колона - це російська православна церква, або як вона називається в Україні — УПЦ (МП). Це Церква, яка в своїх храмах продає горілку, це церква, свящиники якої з проститутками і з тортами у вигляді прапорів ЛНР чи ДНР святкують дні народження, це Церква, яка відмовляється ховати бійців АТО (як недавно було в Жовкві), священики якої роздають георгіївські стрічки й закликають до повалення конституційного ладу в Україні», - заявив Карбовник.

Депутат звернувся із запитом щодо перевірки храму та законності його будівництва.

«Наскільки мені відомо, цей храм побудований самовільно, жодні права на земельну ділянку, яка є власністю територіальної громади Львова, не оформлені. Храм зведено без будь-якого дозволу. Ставлення мешканців до цього храму можна побачити. Якщо хтось туди підійде, всі стіни його розписані написами «Філія ФСБ», - повідомив депутат.

Андрій Карбовник попросив міського голову Львова взяти на контроль це питання.

Окрім цього, вжити заходів стосовно перевірки вказаних фактів, вжити невідкладних заходів для повернення земельної ділянки комунальної форми власності з чужого незаконного володіння та демонтажу об’єкта самочинного будівництва на пр. Червоної Калини, 89, перевірити зазначені факти на наявність ознак злочинів проти основ національної безпеки.

«Є дані, що під час богослужінь здійснюються певного напрямку висловлювання, я просив би звернутися у правоохоронні органи і це перевірити», - резюмував Карбовник.