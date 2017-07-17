Патріарх Філарет підтримує бажання народних депутатів розпочинати робочий день з молитви

Патріарх УПЦ КП Філарет схвалює бажання народних депутатів розпочинати робочий день з молитви. Про це йдеться у Заяві Предстоятеля Київського Патріархату.

«Зараз в суспільстві активно обговорюється ініціатива групи народних депутатів України розпочинати робочий день Верховної Ради з молитви. На їхню адресу прозвучало багато звинувачень і насмішок. Мовляв, Верховна Рада України – не місце для молитви до Бога», - зазначає він.

Першоєрарх пригадує, що молитвою розпочинався і завершувався кожен день протесту на Майдані І нікому тоді не спадало на думку виступити проти цього, мотивуючи, що це «політична подія» і «тут перебувають люди різних релігійних переконань».

«Молитися до Бога – є одним зі способів визнавати свою відповідальність перед Ним, закріплену в тому числі в українській Конституції. Молитва – це не спосіб показати, що ти кращий за іншого, що ти більш святий чи досконалий, а це звернення до Творця з проханням зробити тебе більш святим і досконалим, ніж ти є зараз», - заявив Патріарх Філарет.

За його словами, якщо всі ми будемо більше молитися, пам’ятаючи про свою відповідальність перед Богом, який бачить не лише зовнішнє, але всі дії, слова і помисли кожної людини, – тоді і наше суспільство та держава стануть кращими, ніж вони є зараз.

«Тому я підтримую бажання народних депутатів розпочинати свій робочий день з молитви. А у який спосіб це має здійснюватися – безперечно залежить від самого Парламенту та його рішення. Закликаю на всіх Боже благословення!»