Близький до РПЦ телеканал «Царьгород» почав кампанію на підтримку створення «Малоросії»

Російський православний телеканал «Царгород», що представляє інтереси РПЦ і заснований одним із спонсорів Московського Патріархату підприємцем Костянтином Малофєєвим, почав кампанію з популяризації ідеї створення на базі «Донецької народної республіки» і «Луганській народної республіки» нової квазіреспубліки під назвою «Малоросія». В одній з публікацій ««Царьграду» ця подія названо «першим кроком до відновлення Російської імперії», повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".

Телеканал «Царьград» презентували 23 вересня 2014 року на VI міжнародному фестивалі православних ЗМІ «Віра і слово», організованому Синодальним інформаційним відділом РПЦ. Керівник відділу Володимир Легойда і зараз продовжує вести на телеканалі програму «В особистій якості».

18 липня 2017 року голова «ДНР» Олександр Захарченко оголосив про створення на базі «ДНР» і «ЛНР» нової квазіреспубліки «Малоросія». За словами Захарченка, «столицею нової федеративної держави з широкою автономією регіонів повинен стати Донецьк, тоді як Київ збереже за собою статус історико-культурного центру». Крім того, «заступник голови Радміну ДНР» Олександр Тимофєєв заявив, що «в конституції Малоросії» буде закріплений «курс на приєднання до союзної держави Росії та Білорусі».

В той же день, 18 липня, радник К. Малофєєва і заступник головного редактора «Царьграду» Михайло Тюренков на своїй сторінці в Фейсбук так прокоментував заяву керівника «ДНР» Захарченка про створення «Малоросії»: «Не раз говорив і писав про те, що русофобське псевдо державницьке утворення "Україна" неможливо просто знищити, його необхідно перезаснувати. Спочатку очевидно, що ДНР і ЛНР - проекти тимчасові, подібно Придністровській Молдавській Республіці (ПМР) вони були створені для заощадження великоросійського ядра цих територій в протистоянні захопленої русофобами колишньої радянської республіки (в даному випадку т. з. "Україна"). А тому дуже добре, що сьогодні з'явився куди більш амбітний і перспективний проект "Малоросія", здатний об'єднати всі південноруські землі (від Новоросії до Підкарпатської Русі)».

В інтерв'ю «Царьграду» один з бойовиків «ДНР» Ігор Немодрук заявив, що «проголошення Малоросії дозволило знайти ясну і чітку мету боротьби, яку вже протягом довгих трьох років веде Донбас ... Всі ці довгих три роки ми чітко розуміли, проти чого ми боремося. А ось за що ми боремося - це ми всі розуміли смутно, розмито. І ось сьогодні наша мета знайшла ясність і чіткість. Вона викристалізувалася».

Крім того, «православні експерти» «Царьграду» відзначають, що факт проголошення «Малоросії» «дає надію на позитивні зрушення у вирішенні питання про початок відновлення колись зруйнованої імперії, яка неможлива без незаконно відторгнутих Малоросії і Новоросії». Це «перший крок на шляху до відновлення Російської імперії».

Нагадаємо, що глава ради директорів «Царьграда» Костянтин Малофєєв також є засновником «Благодійного фонду святителя Василя Великого» і членом Патріаршої комісії РПЦ з питань сім'ї. Взимку 2014 року в рамках підтримки діяльності РПЦ К. Малофєєв привозив в Україну «Дари волхвів», під прикриттям чого велися переговори про захоплення Криму. Крім того, експерти та СБУ підтвердили причетність Костянтина Малофєєва і його співробітників Ігоря Стрєлкова (Гіркін) і Олександра Бородая до підтримки тероризму на Донбасі. У минулому році Малофєєв відвідав окупований Донецьк, заявивши, що збільшить фінансову підтримку УПЦ (МП) в регіоні, щоб посилити вплив Російської Церкви на життя Донбасу.