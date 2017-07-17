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Почаївська Лавра користується послугами того ж хостинг-провайдера, що і більшість сепаратистських сайтів
20 липня 2017, 09:58 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Офіційний сайт Почаївської Лаври УПЦ (Московського Патріархату) можуть заблокувати через використання послуг хостингу російської ІТ-компанії «Бегет» із Санкт-Петербурга. Про це повідомляє «Бізнес Компаньйон».
Стало відомо, що Почаївська Лавра (Московського Патріархату) користується послугами того ж російського хостинг-провайдера, що і більшість сепаратистських сайтів та Інтернет-ресурсів владних структур терористичної «ДНР». За співпрацю з терористами російську компанію «Бегет» вже зовсім скоро можуть внести до розширеного санаційного списку, про що анонсували в Раді нацбезпеки та оборони України. Як наслідок, буде заблокований і доступ до сайтів, серед яких і сайт Почаївської Лаври, хостинг яких забезпечували російські ІТ-шники.
Нагадаємо, нещодавно керівництво Почаївської Лаври звинуватили у глузуванні з назви «Україна» та поширенні антисемітизму через офіційний сайт монастиря. Раніше за цими фактами поліцією було відкрито кримінальне провадження, проте пропагандистські матеріали московські священики зі свого сайту так і не прибрали.
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