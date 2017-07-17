Почаївська Лавра користується послугами того ж хостинг-провайдера, що і більшість сепаратистських сайтів

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Молодь хоче чути у церкві проповіді для життя, а не абстрактні поради і бути там, де її не осудять, ­ - молодь СЕР про Церкву

Молодь Європи представила своє бачення її ролі у Церкві, яке було сформульоване у відповіді на 3 запитання: Як молоді люди можуть наслідувати Христа? Що приваблює молодь в Ісусі та в Церкві? Що молодь хоче бачити у Церкві?