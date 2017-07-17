Від захисту радянської символіки – до нападок на Церкву, – архиєпископ УПЦ КП про Amnesty International в Україні

19 липня 2017, 12:31 | Релігія і політика | 2 |   | Код для блогу |  | 

Експерти та священнослужителі відреагували на заяву виконавчого директора Amnesty International в Україні Оксани Покальчук про «безпрецедентний вплив релігійних організацій на Верховну Раду».

Максим Васін, директор інституту релігійної свободи, зокрема, зауважив, що твердження міжнародних правозахисників щодо розмежування держави і Церкви нічим не відрізняються від тоталітарних поглядів на цю проблематику.

«З таким підходом вони недалеко просунулися від комуністичної спадщини з її тоталітарним поглядом на розмежування держави і Церкви, її ролі у суспільстві. Хіба це не дискримінація за релігійною ознакою? Чому віруючи не можуть бути повноправними учасниками суспільної дискусії?», - зазначив він.

«Як на мене, коли Церкву намагаються загнати в гетто під назвою “відокремлення Церкви від держави”, то це нічого спільного не має ні з правозахистом, ні з суспільною дискусією, ні з розумінням громадянського суспільства, частиною якого також є релігійні організації.

Якщо хтось у цьому сумнівається, то раджу не полінуватися та відкрити Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», де у статті 5 щодо відокремлення Церкви і держави зазначено наступне:

“Релігійні організації мають право брати участь у громадському житті, а також використовувати нарівні з громадськими об’єднаннями засоби масової інформації”.

Більш того, відповідно до Постанови Кабміну № 996 від 03.11.2010 року, релігійні організації також мають право брати участь у формуванні та реалізації державної політики – так само, як і інші інституції громадянського суспільства.

Чи знають про це в Amnesty International?», - запитує експерт.

А речник Київського Патріархату, архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря), проаназізувавши діяльність в Україні Amnesty International, з’ясував, цікаві подробиці.

«Amnesty International: Арестованный за антимобилизационные призывы журналист Коцаба – "узник совести"»

«Сьогоднішня заборона Комуністичної партії в Україні є кричущим порушенням свободи самовираження та об’єднання і має бути негайно скасована, - заявляє Amnesty International.»

«Затримання мирних демонстрантів через ненасильницьке використання радянської символіки є порушенням свободи слова і свободи мирних зібрань. Про це заявляє правозахисна організація Amnesty International в Україні.»

Дуже люблять ліві культурмарксисти ховати своє лівацтво. Зокрема і за таким поважним поняттям, як правозахист», - підсумував єрарх УПЦ КП.

 

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теги до статті:Amnesty International,ВРУ,Євстратій (Зоря),Максим Васін
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2коментарів

Коментарі

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  • Aquinatus | 19 липня 2017, 14:17
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    Нет, не через Московские очки, а через западные - на Западе религии просто дают право по привычке и потому, что ещё не знают каким образом её устранить. Основная идеология Запада - материализм, а религия пытается поставить человека выше материи... Кстати, коммунизм к нам пришёл тоже из Запада в лице Ленина и его Ко

  • enzian | 19 липня 2017, 13:21
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    Схоже на те, що Amnesty International дивиться на Україну через московські окуляри.

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Останні коментарі

  • Aquinatus | 19 липня 2017, 14:17

    Нет, не через Московские очки, а через западные - на Западе религии просто дают право по привычке и потому, что ещё не знают каким образом её устранить. Основная идеология Запада - материализм, а

  • S.Melnyk | 19 липня 2017, 13:39

    Вже давно відомо, що всякий такий показовий антисемітизм або є виявом секулярного хуліганства (чи проти синагог, чи проти символів християнства), або відвертою провокацією. І зараз насамперед в

  • enzian | 19 липня 2017, 13:24

    "Признак" замість "ознака" міг написати тільки росіянин.

  • enzian | 19 липня 2017, 13:21

    Схоже на те, що Amnesty International дивиться на Україну через московські окуляри.

  • Ігор Мицько | 19 липня 2017, 13:07

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