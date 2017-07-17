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Від захисту радянської символіки – до нападок на Церкву, – архиєпископ УПЦ КП про Amnesty International в Україні
19 липня 2017, 12:31 | Релігія і політика | 2 | | Код для блогу | |
Експерти та священнослужителі відреагували на заяву виконавчого директора Amnesty International в Україні Оксани Покальчук про «безпрецедентний вплив релігійних організацій на Верховну Раду».
Максим Васін, директор інституту релігійної свободи, зокрема, зауважив, що твердження міжнародних правозахисників щодо розмежування держави і Церкви нічим не відрізняються від тоталітарних поглядів на цю проблематику.
«З таким підходом вони недалеко просунулися від комуністичної спадщини з її тоталітарним поглядом на розмежування держави і Церкви, її ролі у суспільстві. Хіба це не дискримінація за релігійною ознакою? Чому віруючи не можуть бути повноправними учасниками суспільної дискусії?», - зазначив він.
«Як на мене, коли Церкву намагаються загнати в гетто під назвою “відокремлення Церкви від держави”, то це нічого спільного не має ні з правозахистом, ні з суспільною дискусією, ні з розумінням громадянського суспільства, частиною якого також є релігійні організації.
Якщо хтось у цьому сумнівається, то раджу не полінуватися та відкрити Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», де у статті 5 щодо відокремлення Церкви і держави зазначено наступне:
“Релігійні організації мають право брати участь у громадському житті, а також використовувати нарівні з громадськими об’єднаннями засоби масової інформації”.
Більш того, відповідно до Постанови Кабміну № 996 від 03.11.2010 року, релігійні організації також мають право брати участь у формуванні та реалізації державної політики – так само, як і інші інституції громадянського суспільства.
Чи знають про це в Amnesty International?», - запитує експерт.
А речник Київського Патріархату, архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря), проаназізувавши діяльність в Україні Amnesty International, з’ясував, цікаві подробиці.
«Amnesty International: Арестованный за антимобилизационные призывы журналист Коцаба – "узник совести"»
«Сьогоднішня заборона Комуністичної партії в Україні є кричущим порушенням свободи самовираження та об’єднання і має бути негайно скасована, - заявляє Amnesty International.»
«Затримання мирних демонстрантів через ненасильницьке використання радянської символіки є порушенням свободи слова і свободи мирних зібрань. Про це заявляє правозахисна організація Amnesty International в Україні.»
Дуже люблять ліві культурмарксисти ховати своє лівацтво. Зокрема і за таким поважним поняттям, як правозахист», - підсумував єрарх УПЦ КП.
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- 19 липня 2017, 14:17| Коментувати коментар
Нет, не через Московские очки, а через западные - на Западе религии просто дают право по привычке и потому, что ещё не знают каким образом её устранить. Основная идеология Запада - материализм, а религия пытается поставить человека выше материи... Кстати, коммунизм к нам пришёл тоже из Запада в лице Ленина и его Ко
- 19 липня 2017, 13:21| Коментувати коментар
Схоже на те, що Amnesty International дивиться на Україну через московські окуляри.
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