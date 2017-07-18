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Білорусь не впустила з України главу Білоруської Автокефальної Православної Церкви
18 липня 2017, 14:07 | Релігія і політика | 1 | | Код для блогу | |
На в'їзді в Білорусь в прикордонному пункті пропуску "Нова Гута" (Гомельська область Білорусі) був затриманий громадянин України, член Ради Об'єднання білорусів світу "Батьківщина" архиєпископ Святослав (Логін), відомий як адміністратор Білоруської Автокефальної Православної Церкви (БАПЦ), повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Novychas.by і Рravda.com.ua.
Інцидент стався 14 липня, коли архиєпископ їхав на VII З'їзд білорусів світу. При спробі перетнути кордон близько 18:00 йому білоруські прикордонники заявили про заборону в'їзду в Республіку Білорусь і поставили відповідний штамп в паспорт. Святослав Логін був змушений повернутися в Україну в прикордонний пункт "Нові Яриловичі".
За словами єрарха, білоруські митники вели себе коректно, але причини заборони в'їзду в Білорусь білоруському священнослужителю, як і терміну заборони, назвати не змогли.
Подібний випадок стався з архиєпископ Святославом і в 2015 році, але у відповідь на відповідне звернення МВС РБ відмовилася назвати причину та строк заборони йому в'їзду в Білорусь. Архиєпископ вважає, що заборона на в'їзд може бути пов'язана з рішеннями російської сторони, зокрема ФСБ РФ.
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- 18 липня 2017, 20:35| Коментувати коментар
Причина проста - патріарх Гундяй заборонив.
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Згаданий нетверезий священик в опублікованій статті, явно не є з УПЦ, а то б уже вереску булооо..., що кляті москалі п'яні дітей на дорогах збивають. А так все спокійно, звичайна чергова новина про |
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Нехай той піп спочатку вибачиться перед українськими воїнами. |
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Не вгадав. Висновки я роблю на підставі аналізу інформації з різних джерел. |
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