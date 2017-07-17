- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Почаївській Лаврі моляться за російського царя Миколу ІІ
17 липня 2017, 16:12 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Упонеділок, 17 липня, парафіяни Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), в користуванні якого перебуває Свято-Успенська Почаївська Лавра, відзначають свято на честь членів російської царської сім’ї Романових. Про це йдеться у зверненні до прихожан, опублікованому на офіційному сайті Свято-Успенської Почаївської Лаври.
З нагоди свята духовенство закликає своїх прихожан молитись за Росію до російської царської сім'ї, яку причислили до числа святих, та надіються на скоре відновлення Російської імперії з монархічним правлінням.
Фото скріншот зі сторінки сайту Почаївської Лаври.
«…Наше слово и наша молитва прежде всего – к новомученикам и исповедникам Российским. Как мы молимся им? Горе нам, если мы не видим этого шествия русских святых, и прежде всего – новомучеников Российских и царственных наших мучеников…
Кто любит по-настоящему Россию, тот не может не видеть, что Господь даровал ей нового ангела-хранителя – царя Николая Александровича. Царь принял страдания со всем православным народом – и теперь пребывает вместе с ним. Он отдал свою жизнь и жизнь своих чад за Православную Русь, и теперь имеет особое дерзновение ходатайствовать за нее пред Господом. Разве не достигла уже своего пика сатанинская программа по разложению России? Более чем когда-либо нуждается именно сейчас в молитвах царя-страстотерпца наша многострадальная Родина.
Прославление царственных страстотерпцев и всех новых мучеников и исповедников Российских должно быть актом покаяния всего православного народа, полным и подлинным нашим отделением от революции, длящейся не семьдесятлет, как принято говорить, а гораздо дольше – до сегодняшнего дня. Но без молитвы к новым святым канонизация их будет бесплодной, все разговоры о государственном устройстве на христианских основах, о спасении России, о восстановлении православной монархии будут бесплодными. Русь без вождя? Но только когда прославленный царь увидит, что печаль наша по Бозе, он сам приблизит нам Божия, а не человеческого избранника...
Пока нет у всех нас глубокого покаяния, что значит это прославление? Жертва царственных страстотерпцев за Россию не может без покаяния быть воспринята Россией…», – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Лаври. Про це інформує Zaxid.net.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство культури звинуватило УПЦ (МП) у співпраці з бойовиками «ЛНР» та «ДНР». У міністерстві зазначили, що починаючи з 2014 року, в відкритих джерелах інформації фіксують матеріали, що вказують на факти відвертого співпраці представників кліру і вищого духовенства Української православної церкви (УПЦ), які знаходяться на тимчасово непідконтрольних української влади територіях з представниками проросійських терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Сквері Гідності у Львові відбили голову фігури Богородиці | 17 липня 2017, 19:04 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
У Почаївській Лаврі моляться за російського царя Миколу ІІ | 17 липня 2017, 16:12 | Релігія і політика |
Митрополит УПЦ (МП), який активно співпрацює з владою "ЛНР", каже, що це "провокація" | 17 липня 2017, 15:06 | Релігія і політика |
Депутати пропонують скасувати перереєстрацію релігійних організацій | 17 липня 2017, 13:00 | Законодавство |
Очільник Львівської єпархії УПЦ (МП) вибачився за інцидент під час поховання бійця АТО | 17 липня 2017, 12:14 | Релігія і суспільство |
Останні коментарі
- 17 липня 2017, 23:05
ви й справді вірили, що там може бути садочок? Хіба УПЦ побудує. Владі нашій того й справді не треба. |
- 17 липня 2017, 22:37
Цікаво, як працює єпархія УПЦ КП в Криму? А чи можна вважати людей, котрі проживають на території ЛНР - українцями? Владика Митрофан, як добрий пастир, робить усе можливе для підтримки своєї пастви. |
- 17 липня 2017, 21:42
Цікаво, як Мокшицький сприйняв таку заяву новопоставленого єпископа? |
- 17 липня 2017, 19:14
Звісно, для чого той садочок. Краще московський опіум для народу. |
- 17 липня 2017, 19:13
Лицемірство і брехливість УПЦ МП не відчувають хіба що дуже наївні і темні люди. |
Популярні статті місяця
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | | 8 липня 2017, 12:21
На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
5 липня 2017, 13:12 | Журналістські розслідування | | | 11 липня 2017, 13:47
Конфлікт довкола озера: як на Волині православні баптистам хреститися заважали
14 липня 2017, 13:25 | Релігія і політика | 15 липня 2017, 14:07
УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти
23 червня 2017, 10:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 2 липня 2017, 12:43
На місці побудови храму УПЦ КП з'явилися антиукраїнські графіті
26 червня 2017, 09:55 | Релігійні церемонії та паломництво | 27 червня 2017, 19:29
У Ватикані прочани молилися за мир і єдність християн в Україні
Коментарі