Митрополит УПЦ (МП), який активно співпрацює з владою "ЛНР", каже, що це "провокація"

Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (Московського Патріархату) на чолі з митрополитом Митрофаном (Юрчуком) оприлюднив 15 липня коментар до заяви Міністерства культури України (профільне відомство у справах релігій) щодо фактів співпраці вищого духовенства Луганської єпархії УПЦ з керівництвом сепаратистської організації "Луганська народна республіка", повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".

У заяві від 13 липня Мінкульт наводив черговий прклад співпраці представників Луганської єпархії УПЦ з владою "ЛНР". Йшлося про оприлюднене інтерв’ю А. Ліцоєва, очільника "Державного комітету з питань релігії та духовності Луганської Народної Республіки", який розповів, що отримав цю посаду завдяки протекції владики Митрофана (Юрчука) – митрополита Луганського і Алчевського, постійного члена Священного Синоду УПЦ (МП).



"Ключевую роль в этом выборе сыграл конечно наш владыка – Митрополит Митрофан... Он меня пригласил на беседу по этому поводу, а потом ещё довольно долго взвешивал все за и против по моей кандидатуры. И, думаю, молился об этом решении Богу. И когда убедился, что никакой «политической ангажированности», или ещё каких либо примесей в этом деле не будет, и когда смог почувствовать мою личную ответственность и готовность служить общему делу очень многих верующих людей в регионе (причем различных конфессий) – то тогда и благословил мне занять эту должность, рекомендовав меня руководству республики", – заявляв Андрій Ліцоєв.



Міністерство культури закликало УПЦ дати пояснення цьому факту, "звернути особливу увагу та дати належну канонічно-дисциплінарну та громадську оцінку системним антиукраїнським висловлюванням й діям окремих представників кліру та вищого духовенства УПЦ, які зайняли відверту колабораціоністську позицію, відкрито співпрацюючи, морально виправдовуючи й духовно підтримуючи російських окупантів".



У своїй відповіді від 15 липня Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП) заявляє, що "Звинувачення, які Міністерство культури України оприлюднило у своїй заяві на адресу митрополита Луганського і Алчевського Митрофана, є безпідставними та не входять до компетенції цього відомства", а "митрополит Митрофан категорично відкидає всі звинувачення у свій бік та заявляє про неправдивість інформації, поданої в інтерв’ю А. Ліцоєва".



Ніякого пояснення висловлюванням А. Ліцоєва Відділ зовнішніх церковних зв’язків не наводить, при цьому звинувачує у брехні не його, а Мінкульт у "безпідставній" "провокації, направленої на дискредитацію Української Православної Церкви і особисто митрополита Митрофана".



Між тим у мережі веб-ресурсів "ЛНР" неважко знайти подібні факти співпраці владики Митрофана з керівниками "ЛНР". Зокрема, минулого року митрополит разом з уже згаданим А. Ліцоєвим та "начальником управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Луганской Народной Республики Цемкало С.А." брав участь у заході "Науково-методичного центру розвитку освіти ЛНР". У березні 2017 року духовенство Луганської єпархії УПЦ, попри попередні свої заяви, взяло участь у конференції "Личность-общество-государство: социальное пространство и его безопасность", яке проводили профільні установи "ЛНР" задля "укрепления Русского мира".



Цілком очевидно, що представники Луганської єпархії УПЦ беруть участь у громадсько-політичних подіях, організованих "ЛНР", проте в офіційних заявах для органів України дають протилежну інформацію. Зокрема, в останньому коментарі Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ з приводу заяви Мінкульту України говориться, що місія УПЦ "в умовах конфліктів і війн полягає в примиренні сторін", а "посилання Мінкультури на інформацію з неперевірених джерел... свідчить про некомпетентність та непрофесійність посадових осіб Мінкультури". Більше того, ВЗЦЗ УПЦ присоромлює Міністерство України за те, що воно "довіряє інформації з джерел невизнаної квазіреспубліки", тоді як зусиллями УПЦ "з полону звільнено більше п’ятнадцяти українських військових".



Отже, резюмує кореспондент сайту "Релігія в Україні", з позиції ВЗЦЗ УПЦ випливає, що цей орган веде активну подвійну співпрацю — з офіційними органами і України, і "ЛНР". Так само УПЦ каже в Україні, що не підпорядковується Москві, а в Москві визнає, що підпорядковується.