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Митрополит УПЦ (МП), який активно співпрацює з владою "ЛНР", каже, що це "провокація"
17 липня 2017, 15:06 | Релігія і політика | 2 | | Код для блогу | |
Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (Московського Патріархату) на чолі з митрополитом Митрофаном (Юрчуком) оприлюднив 15 липня коментар до заяви Міністерства культури України (профільне відомство у справах релігій) щодо фактів співпраці вищого духовенства Луганської єпархії УПЦ з керівництвом сепаратистської організації "Луганська народна республіка", повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".
У заяві від 13 липня Мінкульт наводив черговий прклад співпраці представників Луганської єпархії УПЦ з владою "ЛНР". Йшлося про оприлюднене інтерв’ю А. Ліцоєва, очільника "Державного комітету з питань релігії та духовності Луганської Народної Республіки", який розповів, що отримав цю посаду завдяки протекції владики Митрофана (Юрчука) – митрополита Луганського і Алчевського, постійного члена Священного Синоду УПЦ (МП).
"Ключевую роль в этом выборе сыграл конечно наш владыка – Митрополит Митрофан... Он меня пригласил на беседу по этому поводу, а потом ещё довольно долго взвешивал все за и против по моей кандидатуры. И, думаю, молился об этом решении Богу. И когда убедился, что никакой «политической ангажированности», или ещё каких либо примесей в этом деле не будет, и когда смог почувствовать мою личную ответственность и готовность служить общему делу очень многих верующих людей в регионе (причем различных конфессий) – то тогда и благословил мне занять эту должность, рекомендовав меня руководству республики", – заявляв Андрій Ліцоєв.
Міністерство культури закликало УПЦ дати пояснення цьому факту, "звернути особливу увагу та дати належну канонічно-дисциплінарну та громадську оцінку системним антиукраїнським висловлюванням й діям окремих представників кліру та вищого духовенства УПЦ, які зайняли відверту колабораціоністську позицію, відкрито співпрацюючи, морально виправдовуючи й духовно підтримуючи російських окупантів".
У своїй відповіді від 15 липня Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП) заявляє, що "Звинувачення, які Міністерство культури України оприлюднило у своїй заяві на адресу митрополита Луганського і Алчевського Митрофана, є безпідставними та не входять до компетенції цього відомства", а "митрополит Митрофан категорично відкидає всі звинувачення у свій бік та заявляє про неправдивість інформації, поданої в інтерв’ю А. Ліцоєва".
Ніякого пояснення висловлюванням А. Ліцоєва Відділ зовнішніх церковних зв’язків не наводить, при цьому звинувачує у брехні не його, а Мінкульт у "безпідставній" "провокації, направленої на дискредитацію Української Православної Церкви і особисто митрополита Митрофана".
Між тим у мережі веб-ресурсів "ЛНР" неважко знайти подібні факти співпраці владики Митрофана з керівниками "ЛНР". Зокрема, минулого року митрополит разом з уже згаданим А. Ліцоєвим та "начальником управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Луганской Народной Республики Цемкало С.А." брав участь у заході "Науково-методичного центру розвитку освіти ЛНР". У березні 2017 року духовенство Луганської єпархії УПЦ, попри попередні свої заяви, взяло участь у конференції "Личность-общество-государство: социальное пространство и его безопасность", яке проводили профільні установи "ЛНР" задля "укрепления Русского мира".
Цілком очевидно, що представники Луганської єпархії УПЦ беруть участь у громадсько-політичних подіях, організованих "ЛНР", проте в офіційних заявах для органів України дають протилежну інформацію. Зокрема, в останньому коментарі Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ з приводу заяви Мінкульту України говориться, що місія УПЦ "в умовах конфліктів і війн полягає в примиренні сторін", а "посилання Мінкультури на інформацію з неперевірених джерел... свідчить про некомпетентність та непрофесійність посадових осіб Мінкультури". Більше того, ВЗЦЗ УПЦ присоромлює Міністерство України за те, що воно "довіряє інформації з джерел невизнаної квазіреспубліки", тоді як зусиллями УПЦ "з полону звільнено більше п’ятнадцяти українських військових".
Отже, резюмує кореспондент сайту "Релігія в Україні", з позиції ВЗЦЗ УПЦ випливає, що цей орган веде активну подвійну співпрацю — з офіційними органами і України, і "ЛНР". Так само УПЦ каже в Україні, що не підпорядковується Москві, а в Москві визнає, що підпорядковується.
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- 17 липня 2017, 22:37| Коментувати коментар
Цікаво, як працює єпархія УПЦ КП в Криму? А чи можна вважати людей, котрі проживають на території ЛНР - українцями? Владика Митрофан, як добрий пастир, робить усе можливе для підтримки своєї пастви. Шана йому за це.
- 17 липня 2017, 19:13| Коментувати коментар
Лицемірство і брехливість УПЦ МП не відчувають хіба що дуже наївні і темні люди.
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- 17 липня 2017, 23:05
ви й справді вірили, що там може бути садочок? Хіба УПЦ побудує. Владі нашій того й справді не треба. |
- 17 липня 2017, 22:37
Цікаво, як працює єпархія УПЦ КП в Криму? А чи можна вважати людей, котрі проживають на території ЛНР - українцями? Владика Митрофан, як добрий пастир, робить усе можливе для підтримки своєї пастви. |
- 17 липня 2017, 21:42
Цікаво, як Мокшицький сприйняв таку заяву новопоставленого єпископа? |
- 17 липня 2017, 19:14
Звісно, для чого той садочок. Краще московський опіум для народу. |
- 17 липня 2017, 19:13
Лицемірство і брехливість УПЦ МП не відчувають хіба що дуже наївні і темні люди. |
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