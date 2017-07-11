УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти

Численні факти антиукраїнської діяльності Московського Патріархату навели в студії "Радіо Свобода" експерти, коментуючи заяву Міністерства культури щодо фактів співпраці представників УПЦ (МП), зокрема членів Синоду, з терористами. На їхню думку, тільки за факти, задокументовані СБУ, Міністерством внутрішніх справ, діяльністю цієї церкви повинні зайнятися правоохоронні органи.

"Якби це були поодинокі факти, то це б викликало реакцію на системному рівні, керівництво церкви б заявляло б, що вони цього не підтримують, а засуджують... Винних осіб відповідним чином карали б... Якщо УПЦ (МП) в особі митрополита Онуфрія досі не визнає самого факту російської агресії, говорячи що це громадянська війна,... це свідчить про одне, що це ‑ система, і їй слід давати оцінку в рамках українського законодавства... Конституція України працює як з одного боку стін Києво-Печерської Лаври, які є зовнішніми, так і в середині, в нас немає окремої екстериторіальної церкви, тому коли є порушення законодавства, ми не повинні впадати у священний ступор, бо тоді кожен, хто порушує закон, буде казати, чим я гірший", ‑ заявив архиєпископ УПЦ КП Євстраті (Зоря) в ефірі "Радіо Свобода".

Завідувач відділу гуманітарної політики Національного Інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук повідомив, що закінчує працю над проектом закону щодо деструктивної діяльності УПЦ МП в умовах війни Росії проти України, який буде поданий Президенту та Верховній Раді.

"Насправді ж, українська так звана церква Московського Патріархату системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Москви. І це засвідчено як документами її статутними, так, на жаль, і сотнями фактів, велика частина з яких задокументовані СБУ, Міністерством внутрішніх справ України. Печерський суд вже своєю постановою вніс до Єдиного реєстру судових рішень дії протоєрея Святоіверського монастиря у Донецьку за коригування артилерійського вогню бойовиків по збройних силах України, за розвідницьку діяльність щодо дислокації військових частин українських збройних сил тощо. Задокументовані СБУ факти проти священиків Московського Патріархату, які не просто благословляли, чи брали якусь іншу опосередковану участь в терористичних актах проти України, а зі зброєю в руках, наголошую, воювали в цих терористичних організаціях проти України. Деякі з них навіть очолювали окремі терористичні групи. І ці священики не тільки не заборонені в священнослужінні, вони ніяк не покарані, служать під Москвою", ‑ заявив Сергій Здіорук.

Експерт повідомив, що в Національному Інституті стратегічних досліджень належно вивчають ситуацію щодо цього питання. Він навів численні кричущі факти антиукраїнської діяльності Представників УПЦ (МП), зокрема і єпископів та митрополитів, у різних єпархіях та митрополіях цієї Церкви: Закарпатській, Одеській, Запорізькій, Чернівецькій, коли вірних закликають не підтримувати владу, творити сепаратистські угрупування, освячують терористичну зброю, святкують окупацію, не ховають українських військових, що були вірними цієї Церкви, а її очільник досі називає війну Росії проти України громадянською війною.

"А щодо митрополита Мирофана (йдеться про Митрофана (Юрчука), митрополита Луганського і Алчевського, дії якого засуджуються в заяві Мінкульту), то ще будучи архиєпископом, 2014 року, коли розпочалася війна саме він закликав київську центральну владу визнати референдум "ЛНР". Тобто, це системне явище, і Московський Патріархат несе найбільшу загрозу у гібридній війні в нас тут, в Україні". ‑ додав Сергій Здіорук.

Він наголосив, що зараз є нагальна потреба в ухваленні законопроектів №4511 про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, що визнана державою-агресором та №4128 про свободу совісті та релігійні організації щодо врегулювання процедури зміни юрисдикції релігійних громад.

"І якщо такими організаціями буде порушений закон, а факти такого порушення я навів вище, то такі організації повинні заборонятися", ‑ заявив експерт.