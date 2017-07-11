Кілька народних депутатів запропонували Раді засідати тільки після молитви

14 липня 2017, 13:08 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Кілька народних депутатів зареєстрували законопроект про зміни в регламенті роботи Верховної Ради. Він передбачає, що після відкриття кожного пленарного засідання в парламенті будуть читати молитву "Отче наш", повідомляється на офіційному сайті ВРУ, пише ZN,UA.

Хто буде читати молитву – самі депутати або спеціально запрошений священик, поки неясно, оскільки текст законопроекту ще не опублікований, є тільки дані про його реєстрацію (13 липня) і авторство.

Серед ініціаторів - народні депутати Оксана Білозір, Павло Унгурян, Олег Березюк, Валерій Дубіль, Юрій Мірошниченко, Андрій Шипко, Микола Лаврик, Юрій Соловей та Юрій Павленко.

 

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теги до статті:ВРУ,молитва,Релігія і політика
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