В УПЦ КП розкритикували ідею читати "Отче наш" у Верховній Раді

14 липня 2017, 13:30 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Пропозицію читати молитву "Отче наш" у Верховній Раді України на початку кожного пленарного засідання навряд чи можна буде реалізувати з низки причин, зокрема, й тому, що серед народних депутатів України "не всі є християнами і не всі є віруючими".

Таку думку "Обозревателю" висловив глава Інформаційного управління Київської Патріархії, архиєпископ Євстратій (Зоря).

"Молитися - покликання і обов'язок кожного віруючого, і молитва "Отче наш" є спільною для всіх християн - православних, католиків та протестантів. Але серед народних депутатів України не всі є християнами і не всі є віруючими, тому навряд чи вони будуть молитися в цей час", - сказав він.

"Тож не хотілося б, щоб через добрі спонукання ми отримали чергову хвилю антицерковної та антирелігійної критики з приводу цієї законодавчої ініціативи", - додав спікер УПЦ КП.

На думку архиєпископа, "було би краще продовжити і розширити ту традицію, яка вже склалася у Верховній Раді, коли депутати-християни збираються для молитви та духовних розмірковувань, але це є цілком добровільне і не потребує припису закону".

Як відомо, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект, що передбачає читання молитви "Отче наш" народними депутатами одразу після відкриття пленарного засідання у Верховній Раді.

 

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теги до статті:Євстратій (Зоря):ВРУ
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