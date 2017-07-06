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В УГКЦ проти перейменування вулиці Степана Бандери на вулицю Любомира Гузара
6 липня 2017, 15:57 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Депутати мукачівської міськради вирішили перейменувати вулицю Степана Бандера на вулицю Любомира Гузара та вулицю Романа Шухевича на Андрея Шептицкого.
В Українській Греко-Католицькій Церкві не схвалили ці рішення та назвали їх маніпулятивними.
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
На думку очільника Департаменту о. Ігоря Яціва, перейменовуючи вулиці Мукачево, депутати використали добре ім’я єрархів УГКЦ для досягнення своїх цілей.
«Це, вважаю, спроба протиставити політичних діячів минулого, церковним єрархам. Це використання доброго імені і авторитету наших владик для досягнення своїх цілей», ‒ сказав о. Ігор.
Як інформує портал Мukachevo.net. з проханням увіковічнити ім’я Блаженнішого Любомира Гузара до міськради із листом звернувся парох Успенського греко-католицького собору декан Мукачево протоєрей Йосип Ловски. Назвати одну із вулиць іменем митрополита Андрея Шептицького міськраду також попросив голова МО «Союз Чорнобиль України» Товчко Олексій.
Депутати Мукачівської міськради відгукнулися на ці прохання і здійснили зміни, з легкістю пожертвуваши іменами українських політичних діячів минулого.
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В требниках нет чина избавления схизматиками через окропление водой от духа этносов и инакомыслящих! Там есть только три сина приёма инославных в Православие |
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