В УГКЦ проти перейменування вулиці Степана Бандери на вулицю Любомира Гузара

6 липня 2017, 15:57 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Депутати мукачівської міськради вирішили перейменувати вулицю Степана Бандера на вулицю Любомира Гузара та вулицю Романа Шухевича на Андрея Шептицкого.

В Українській Греко-Католицькій Церкві не схвалили ці рішення та назвали їх маніпулятивними.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

На думку очільника Департаменту о. Ігоря Яціва, перейменовуючи вулиці Мукачево, депутати використали добре ім’я єрархів УГКЦ для досягнення своїх цілей.

«Це, вважаю, спроба протиставити політичних діячів минулого, церковним єрархам. Це використання доброго імені і авторитету наших владик для досягнення своїх цілей», ‒ сказав о. Ігор.

Як інформує портал Мukachevo.net. з проханням увіковічнити ім’я Блаженнішого Любомира Гузара до міськради із листом звернувся парох Успенського греко-католицького собору декан Мукачево протоєрей Йосип Ловски. Назвати одну із вулиць іменем митрополита Андрея Шептицького міськраду також попросив голова МО «Союз Чорнобиль України» Товчко Олексій.

Депутати Мукачівської міськради відгукнулися на ці прохання і здійснили зміни, з легкістю пожертвуваши іменами українських політичних діячів минулого.

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теги до статті:Андрей (Шептицький),Закрапаття,Любомир (Гузар),Релігія і політика,Роман Шухевич,Степан Бандера
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    • Halo | 6 липня 2017, 15:26

      Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже

    • enzian | 6 липня 2017, 11:28

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    • enzian | 6 липня 2017, 11:27

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    • Aquinatus | 5 липня 2017, 11:08

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