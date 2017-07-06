Анонсовано "хресну автоходу за єдність російських земель" на окупованих територіях України

12 червня російська шовіністична організація "НОД" ("Национально-освободительное движение", "Національно-визвольний рух") розпочала проведення "гуманітарного" автопробігу "БОЛЬШАЯ РОССИЯ" - Крестный ход "ДЕРЖАВНЫЙ ПОКРОВ" ("Велика Росія" - хресна хода "Державний покров"). Акцію названо "всеросійською", проте на супровідних графічних матеріалах як "Велику Росію" позначено територію колишнього СРСР, а їхні автори вимагають "відновлення суверенітету в законних кордонах 1945-1991 років". Сам захід відбувається під гаслом "Автопробігом - за єдину і неподільну!". Про це інформує Prisoned Crimea.





Організатори зазначають, що кінцевою точкою автопробігу стануть міста Луганськ і Донецьк, "розташовані у західній частині російської землі". Метою комплексу заходів є "відновлення єдності з наступним після Криму відірваним від "Великої Росії" регіоном "русского міра" - "Новоросією", а також "проведення інформаційно–просвітницької праці щодо результатів діяльності чинного президента Росії В.В. Путіна та його курсу, який підтримує вся нація, на відновлення економічного, культурного, інформаційного, а головне - духовного суверенітету".

Додається, що акція розпочалася ще18 березня - у день "возз'єднання Криму з Росією" та пам'яті святителя Луки Кримського: тоді у Храмі Воскресіння Христового у Москві було відправлено молебень перед "іконою НОД" - святим образом Казанської ікони Божої Матері з життям, ідеться у повідомленні. Організатори зазначили, що провели консультації стосовно проведення автопробігу у вигляді хресної ходи під опікою "заступниці Росії - ікони Казанської Божої Матері, ікони останнього легітимного володаря - Страстотерпця Царя Миколи", а також з іконою блаженної Матрони Московської.

Відправною точкою автопробігу стала Магаданська область РФ 12 червня. Його перший етап має завершитись 16-19 липня у Москві, і там же - розпочатися другий. Організатори зазначають, що в процесі проведення акції передбачається збір гуманітарної допомоги для мешканців "Новоросії" - окупованих бойовиками "ЛНР"/"ДНР" територій Луганської та Донецької областей України. Планується, що ці території, а також Крим учасники автопробігу відвідають за наступним графіком: 13 серпня - Керч, Феодосія, Алушта і Ялта, 14 серпня - Севастополь, 15 серпня - Сімферополь, 16 серпня - знов Феодосія та Керч, після чого автоколони через Краснодар і Ростов-на-Дону вирушать на Донецьк і Луганськ, де будуть з 18 по 23 серпня. Завершиться автопробіг 28 серпня біля московського Кремля.

"По завершенні мітингу віряни відбувають до заздалегідь погодженого з місцевою єпархією храму для проведення молебню, під час якого відбувається зміна "казачого" супроводу і охорони Казанської ікони Божої Матері та її передача від "казаків" "казачого війська" попереднього регіону "казакам" приймаючого, котрі супроводжують ікону до подальшого "казачого війська". По завершенні молебню - знову автопробіг містом. Якщо у ваших краях розташовані священні місця національно-визвольної боротьби нашого російського/радянського народу з відстоювання суверенітету вітчизни - є вкрай бажаним виїзд до них і проведення там акцій пам'яті та молебнів за упокій попередніх поколінь, що "поклали життя своє за друзів своїх", - дають настанови організатори. Їхні акції мають на меті "відновлення суверенітету і територіальної цілісності розчленованої у 1991 році країни та надання необхідних для цього надзвичайних повноважень Національному лідерові - Володимиру Володимировичу Путіну". При цьому зазначено, що маршрут автопробігу постійно коригується. Зокрема, розглядається можливість проходження деяких міст Казахстану та Білорусі.

Світлина зі сайту Depo.ua.