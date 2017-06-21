Православна організація "Радомир" охороняла захід запорізьких комуністів

25 червня 2017, 10:20 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

22 червня в Запоріжжі мітинг під монументом "Скорботної матері" за участю громадської організації «Полк Перемоги» і представників колишньої Комуністичної партії України охороняли хлопці спортивної статури з пов'язками православної організації «Союз православний " Радомир " повідомляє «Релігія в Україні» з посиланням на Нromadske -zp.tv.

Захід був присвячений річниці початку бойових дій на території СРСР під час Другої світової війни.

Серед головних спікерів на мітингу виступав колишній народний депутат від Компартії України Олексій Бабурін. А одним з членів вищезазначеної організації «Полк Перемоги» є Юрій Петровський, який очолює «Жовтневу районну організацію Комуністичної партії України» у м. Запоріжжя.

«Всі ми ходимо під Богом. Не важливо, комуністи, або нинішня влада - усі ходять до церкви », - відповів один з православних охоронців на зауваження з приводу участі в мітингу, який, крім" Радомира ", охороняло також велика кількість поліції і нацгвардійцев.

Громадська організація «Союз православний " Радомир "» з'явилася в Запоріжжі зовсім недавно. Її творці - вихідці із Запоріжжя брати Антон і Микита Замараєви. Старший брат, Антон, свого часу виїхав з міста, займався громадською діяльністю і навіть був обраний депутатом Вишневської міської ради (Київська область).

"Радомир" активно співпрацює з Запорізькою єпархією УПЦ (МП). Молоді люди спортивної статури у травні охороняли захід єпархії проти законопроектів, що обмежують діяльність Церков, які управляються з країни-агресора. У недавній відеопрезентації "Радомира" видно, що на таких заходах мирно уживаються церковні хоругви і червоні прапори. Примітно і те, що сама організація взяла собі назву слов'янського дохристиянського походження.

 

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теги до статті:КПУ,Релігія і політика,УПЦ (МП) в Запоріжжі
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    • Ігор Мицько | 25 червня 2017, 10:42

      Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови.

    • haha | 23 червня 2017, 11:20

      Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.

    • Fr. Valerii | 20 червня 2017, 17:59

      Це Традиційне Християнське Свято.

    • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

      Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

    • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

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