Православна організація "Радомир" охороняла захід запорізьких комуністів

22 червня в Запоріжжі мітинг під монументом "Скорботної матері" за участю громадської організації «Полк Перемоги» і представників колишньої Комуністичної партії України охороняли хлопці спортивної статури з пов'язками православної організації «Союз православний " Радомир " повідомляє «Релігія в Україні» з посиланням на Нromadske -zp.tv.

Захід був присвячений річниці початку бойових дій на території СРСР під час Другої світової війни.

Серед головних спікерів на мітингу виступав колишній народний депутат від Компартії України Олексій Бабурін. А одним з членів вищезазначеної організації «Полк Перемоги» є Юрій Петровський, який очолює «Жовтневу районну організацію Комуністичної партії України» у м. Запоріжжя.

«Всі ми ходимо під Богом. Не важливо, комуністи, або нинішня влада - усі ходять до церкви », - відповів один з православних охоронців на зауваження з приводу участі в мітингу, який, крім" Радомира ", охороняло також велика кількість поліції і нацгвардійцев.

Громадська організація «Союз православний " Радомир "» з'явилася в Запоріжжі зовсім недавно. Її творці - вихідці із Запоріжжя брати Антон і Микита Замараєви. Старший брат, Антон, свого часу виїхав з міста, займався громадською діяльністю і навіть був обраний депутатом Вишневської міської ради (Київська область).

"Радомир" активно співпрацює з Запорізькою єпархією УПЦ (МП). Молоді люди спортивної статури у травні охороняли захід єпархії проти законопроектів, що обмежують діяльність Церков, які управляються з країни-агресора. У недавній відеопрезентації "Радомира" видно, що на таких заходах мирно уживаються церковні хоругви і червоні прапори. Примітно і те, що сама організація взяла собі назву слов'янського дохристиянського походження.