- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Православна організація "Радомир" охороняла захід запорізьких комуністів
25 червня 2017, 10:20 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
22 червня в Запоріжжі мітинг під монументом "Скорботної матері" за участю громадської організації «Полк Перемоги» і представників колишньої Комуністичної партії України охороняли хлопці спортивної статури з пов'язками православної організації «Союз православний " Радомир " повідомляє «Релігія в Україні» з посиланням на Нromadske -zp.tv.
Захід був присвячений річниці початку бойових дій на території СРСР під час Другої світової війни.
Серед головних спікерів на мітингу виступав колишній народний депутат від Компартії України Олексій Бабурін. А одним з членів вищезазначеної організації «Полк Перемоги» є Юрій Петровський, який очолює «Жовтневу районну організацію Комуністичної партії України» у м. Запоріжжя.
«Всі ми ходимо під Богом. Не важливо, комуністи, або нинішня влада - усі ходять до церкви », - відповів один з православних охоронців на зауваження з приводу участі в мітингу, який, крім" Радомира ", охороняло також велика кількість поліції і нацгвардійцев.
Громадська організація «Союз православний " Радомир "» з'явилася в Запоріжжі зовсім недавно. Її творці - вихідці із Запоріжжя брати Антон і Микита Замараєви. Старший брат, Антон, свого часу виїхав з міста, займався громадською діяльністю і навіть був обраний депутатом Вишневської міської ради (Київська область).
"Радомир" активно співпрацює з Запорізькою єпархією УПЦ (МП). Молоді люди спортивної статури у травні охороняли захід єпархії проти законопроектів, що обмежують діяльність Церков, які управляються з країни-агресора. У недавній відеопрезентації "Радомира" видно, що на таких заходах мирно уживаються церковні хоругви і червоні прапори. Примітно і те, що сама організація взяла собі назву слов'янського дохристиянського походження.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Православна організація "Радомир" охороняла захід запорізьких комуністів | 25 червня 2017, 10:20 | Релігія і політика |
У Житомирі відкрили пам’ятник митрополиту Іларіону Огієнку | 25 червня 2017, 09:49 | Релігія і суспільство |
В РПЦ хочуть, аби церковнослов’янську мову вивчали в школі | 25 червня 2017, 09:36 | Церква і школа |
Бойовики "ДНР" проводять профілактичні бесіди з протестантами | 25 червня 2017, 09:08 | Тероризм |
У Києві хіротонізували римо-католицького єпископа | 25 червня 2017, 08:54 | РКЦ в Україні |
Останні коментарі
- 25 червня 2017, 10:42
Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови. |
- 23 червня 2017, 11:20 |
- 20 червня 2017, 17:59 |
- 18 червня 2017, 13:18
Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом. |
- 18 червня 2017, 11:13
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ. |
Популярні статті місяця
8 червня 2017, 09:57 | Колонка Катерини Щоткіної | | 15 червня 2017, 15:17
15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки | 15 червня 2017, 14:21
Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)
18 червня 2017, 09:38 | Релігійні свята і традиції | 20 червня 2017, 17:59
8 червня 2017, 10:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 00:09
8 червня 2017, 12:22 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 12:46
В УПЦ (МП) погрожують греко-католикам дзеркальною відповіддю за храм у Коломиї
Коментарі