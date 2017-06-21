Московська Церква підживлює ідею створення окремої нації русинів, які проживають на Закарпатті, — історик

23 червня 2017, 10:18 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

«Є рух, який називається «русинський», де є теж певні угорські інтереси, але Угорщина не виступає єдиним донором цього руху, є більш важливі гравці, наприклад, Московська Церква», — таку думку  висловив історик Олександр Пагіря в ефірі «Громадського радіо». Йшлося про міфи та факти розповсюдження сепаратизму на Закарпатті.

«Якщо ми говоримо про угорський фактор у внутрішній політиці України, то тут відіграє роль російська пропаганда, яка намагається цю тему роздмухувати і перетворювати з комахи в слона. Дійсно,  угорські організації є політично структурованими, вони є представленими на регіональному рівні, в обласній раді, в районних радах, в міських радах. Вони активно лобіюють свої інтереси в плані мови та культури. Але про сепаратизм серед угорців дещо перебільшують: «Можу навести приклади. В 2014-му році з початком агресії Росії проти України в місті Берегові, де переважає угорська етнічна меншина, було прийняте громадою рішення видворити з міста одного одіозного угорського політика, який звинувачувався в Угорщині в шпигунстві на користь Росії. Також ми маємо випадки, коли багато етнічних угорців були залучені до Збройний сил України, вони воювали на сході України, тобто настрої є достатньо неоднорідними».

Так, є велика тяга до Угорщини, і потрібно сказати, що угорці на Закарпатті живуть в своєрідному гетто. Йдеться про те, що вони мають можливість розвивати свою мову, культуру, але з іншого боку немає повноцінної інтеграції в українське суспільство. Якщо ви поїдете в деякі населенні пункти районів Закарпаття, ви зможете не знайти точки з місцевим населенням, адже вони говорять угорською. Проблема в тому, що в їхніх школах українську мову вивчають лише факультативно, і виникає ситуація, що по закінченню школи діти не знають ні української, ні російської, а тільки угорську», — розповідає Олександр Пагіря.

Він підкреслює, що сепаратизм це ніякою мірою не породжує, і повноцінного сепаратистського руху там немає.

«Є рух, який називається „русинський“, де є теж певні угорські інтереси, але Угорщина не виступає єдиним донором цього руху, є більш важливі гравці, наприклад, Московська церква. Вони підживлюють ідею створення окремої нації чи етносу русинів, які проживають в центрі Європи, і яких визнали декілька країн, але не Україна», — додає історик.

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теги до статті:Олександр Пагіря,РПЦ,Русинство,Сепаратизм
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Останні коментарі

  • haha | 23 червня 2017, 11:20

    Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.

  • Fr. Valerii | 20 червня 2017, 17:59

    Це Традиційне Християнське Свято.

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

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