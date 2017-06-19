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Глава Нацгвардії пояснив, чому капеланами не беруть священиків УПЦ (МП)
20 червня 2017, 10:20 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Командуючий Національною гвардією генерал-лейтенант Юрій Аллеров заявив, що його відомство капеланами не беруть представників Української Православної Церкви (Московського Патріархату).
Про це він повідомив в інтерв'ю "Апострофу".
Аллеров підкреслив, що зазначене положення прописано в постанові Кабінету міністрів.
"Так. Прописали: "За винятком представників Московського Патріархату", - зазначив він.
За словами генерала, священикам УПЦ (МП) він розповідав, що особисто бачив, як представники їх Церкви благословляли бойовиків на війну.
"Я працював з розвідкою, з народним опором, коли колони сепаратистів з російськими найманцями під'їжджали до церкви – і виходили настоятелі УПЦ (МП) і благословляли їх на "священну війну" проти українського народу", - підкреслив Аллеров.
"Запитую: як ви це поясните? У них не було слів...", - додав він.
Генерал заявив, що і зараз РФ продовжує намагатися вплинути на території України, які знаходяться під впливом Російської Православної Церкви, маючи на увазі південну і східну частини нашої країни.
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Останні коментарі
а я знав , що так буде, і 99% моїх одновірців теж, а також і багпто представників протестантів. тому нас ніхто не кинув і не обманув. ясно що на майдан ходили одні педики.
Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик