Глава Нацгвардії пояснив, чому капеланами не беруть священиків УПЦ (МП)

Командуючий Національною гвардією генерал-лейтенант Юрій Аллеров заявив, що його відомство капеланами не беруть представників Української Православної Церкви (Московського Патріархату).

Про це він повідомив в інтерв'ю "Апострофу".

Аллеров підкреслив, що зазначене положення прописано в постанові Кабінету міністрів.

"Так. Прописали: "За винятком представників Московського Патріархату", - зазначив він.

За словами генерала, священикам УПЦ (МП) він розповідав, що особисто бачив, як представники їх Церкви благословляли бойовиків на війну.

"Я працював з розвідкою, з народним опором, коли колони сепаратистів з російськими найманцями під'їжджали до церкви – і виходили настоятелі УПЦ (МП) і благословляли їх на "священну війну" проти українського народу", - підкреслив Аллеров.

"Запитую: як ви це поясните? У них не було слів...", - додав він.

Генерал заявив, що і зараз РФ продовжує намагатися вплинути на території України, які знаходяться під впливом Російської Православної Церкви, маючи на увазі південну і східну частини нашої країни.