Глава Нацгвардії пояснив, чому капеланами не беруть священиків УПЦ (МП)

20 червня 2017, 10:20 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Командуючий Національною гвардією генерал-лейтенант Юрій Аллеров заявив, що його відомство капеланами не беруть представників Української Православної Церкви (Московського Патріархату).

Про це він повідомив в інтерв'ю "Апострофу".

Аллеров підкреслив, що зазначене положення прописано в постанові Кабінету міністрів.

"Так. Прописали: "За винятком представників Московського Патріархату", - зазначив він.

За словами генерала, священикам УПЦ (МП) він розповідав, що особисто бачив, як представники їх Церкви благословляли бойовиків на війну.

"Я працював з розвідкою, з народним опором, коли колони сепаратистів з російськими найманцями під'їжджали до церкви – і виходили настоятелі УПЦ (МП) і благословляли їх на "священну війну" проти українського народу", - підкреслив Аллеров.

"Запитую: як ви це поясните? У них не було слів...", - додав він.

Генерал заявив, що і зараз РФ продовжує намагатися вплинути на території України, які знаходяться під впливом Російської Православної Церкви, маючи на увазі південну і східну частини нашої країни.

 

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теги до статті:АТО,Військове капеланство,Колаборціонізм,УПЦ (МП)
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Останні коментарі

  • Грицько | 20 червня 2017, 11:32

    а я знав , що так буде, і 99% моїх одновірців теж, а також і багпто представників протестантів. тому нас ніхто не кинув і не обманув. ясно що на майдан ходили одні педики.

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

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