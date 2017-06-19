Патріарх Кирил був духівником Януковича, - Леонід Кравчук

Віктор Янукович підтримував Московський Патріархат, бо його духівником був Патріарх РПЦ Кирил. Про це в інтерв’ю на 112 каналі сказав Леонід Кравчук.

«Янукович заявив, що його духівником є Патріарх Кирил. Він заяив це офіційно», - наголосив перший Президент України.

Леонід Кравчук уточнив, що розмовляв на цю тему з Януковичем і той йому особисто розповів про духовне наставництво над ним Предстоятеля Російської Церкви.

«А що значить духовником? Це ж зрозуміло, що це таке. Тому він і діяв адекватно. Діяв так, як говорила йому його свідомість», - зазначив Кравчук.