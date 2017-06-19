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Патріарх Кирил був духівником Януковича, - Леонід Кравчук
19 червня 2017, 11:44 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Віктор Янукович підтримував Московський Патріархат, бо його духівником був Патріарх РПЦ Кирил. Про це в інтерв’ю на 112 каналі сказав Леонід Кравчук.
«Янукович заявив, що його духівником є Патріарх Кирил. Він заяив це офіційно», - наголосив перший Президент України.
Леонід Кравчук уточнив, що розмовляв на цю тему з Януковичем і той йому особисто розповів про духовне наставництво над ним Предстоятеля Російської Церкви.
«А що значить духовником? Це ж зрозуміло, що це таке. Тому він і діяв адекватно. Діяв так, як говорила йому його свідомість», - зазначив Кравчук.
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Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,