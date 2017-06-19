У Хмельницькому УПЦ (МП) продає диски з георгіївською стрічкою на обкладинці

19 червня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Знахідку помітили в Молодіжному центрі УПЦ (МП) у Хмельницькому, повідомляє сайт 0382.ua.

Як написав у себе на Фейсбуці депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик, вони разом із побратимами завітали в Молодіжний центр УПЦ (МП). Після того, як було помічено, що ведеться торгівля аудіо дисками, на обкладинках яких зображені георгіївські стрічки, активісти викликали поліцію.

Правоохоронці зафіксували порушення та склали адміністративний протокол.

«Приміщення, в якому знаходиться цей центр, є міською комунальною власністю, та надане попередньою владою у безкоштовне користування. Мене особисто не дивує присутність "сєпарської" символіки у закладах Московського Патріархату, оскільки це відкритий антиукраїнський елемент, спрямований сіяти розбрат в суспільстві», — написав на своїй сторінці Віктор Бурлик.

Нагадаємо, що в Україні георгіївська стрічка офіційно заборонена.

 

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теги до статті:"Русский мир",Колаборціонізм,Релігія і політика,УПЦ (МП) на Хмельниччині
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

    Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

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