У Хмельницькому УПЦ (МП) продає диски з георгіївською стрічкою на обкладинці

Знахідку помітили в Молодіжному центрі УПЦ (МП) у Хмельницькому, повідомляє сайт 0382.ua.

Як написав у себе на Фейсбуці депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик, вони разом із побратимами завітали в Молодіжний центр УПЦ (МП). Після того, як було помічено, що ведеться торгівля аудіо дисками, на обкладинках яких зображені георгіївські стрічки, активісти викликали поліцію.

Правоохоронці зафіксували порушення та склали адміністративний протокол.

«Приміщення, в якому знаходиться цей центр, є міською комунальною власністю, та надане попередньою владою у безкоштовне користування. Мене особисто не дивує присутність "сєпарської" символіки у закладах Московського Патріархату, оскільки це відкритий антиукраїнський елемент, спрямований сіяти розбрат в суспільстві», — написав на своїй сторінці Віктор Бурлик.

Нагадаємо, що в Україні георгіївська стрічка офіційно заборонена.