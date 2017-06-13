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Політики просто «кинули» українські Церкви, - релігієзнавець про гей-парад в Києві
18 червня 2017, 10:23 | Релігія і політика | 1 | | Код для блогу | |
Українські політики обдурили представників українських Церков, коли на Майдані обіцяли, що відстоюватимуть у своїй діяльності збереження родини, благо дітей. Таку думку на Фейсбуці висловив відомий релігієзнавець Юрій Чорноморець.
«У нас тут деякі журналісти питають із здивуванням, чому це Церкви, в основному протестантські, але і православні з католицькими також, в Україні протестують проти прайду ЛГБТ-спільноти і доволі агресивно при цьому налаштовані. Справа, крім Біблії і тому подібних речей, у тому, що українські політики їх просто кинули», - пише він.
«Коли ця влада була опозицією, то гарантувала ВРЦіРО (представляє 95% вірних), що у нас буде як у Польщі, як в Угорщині - ми будемо йти в ЄС, але при цьому будемо мати пріоритетом збереження родини, благо дітей, але не будемо приймати західну культуру повного релятивізму, із усіма її ідеологічними розширеними тлумаченнями прав людини», - додав він.
Українські політики, на його думку, виявилися брехунами.
«Так, українські Церкви політики просто "кинули". Хоча до влади вони прийшли через Майдан, а не через прайд, і прийшли багато в чому завдяки підтримці прав протестувальників з боку Церков, а не з боку ЛГБТ-спільнот. Якщо у нас в Україні Церквам будуть затикати рота, будуть їх обманювати, то це просто означатиме, що Україна не виживе. Може там на Заході вже народу душа і не потрібна, бо там виклики не ті, а у нас тут душу не треба виймати. Нехай політики знайдуть форми боротьби за права ЛГБТ,які б не ображали українських віруючих, інакше цих політиків знайдуть на сміттєзвалищі історії у дуже короткій перспективі. Бо брехуни гідні лише того, щоб їх виганяли, особливо якщо вони брехали церквам і Богові.
П.С. для політиків: не можеш виконати - не обіцяй, або хоча б принеси вибачення, що виявився брехуном», - заявив Юрій Чорноморець.
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- 18 червня 2017, 11:13| Коментувати коментар
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.
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Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом. |
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- 15 червня 2017, 15:17 |
- 15 червня 2017, 15:08
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик |
- 15 червня 2017, 14:59
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки , |
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