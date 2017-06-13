Єпископ РКЦ радить не пророкувати за що терпить український народ

Харківсько-запорізький єпископ Римо-Католицької Церкви в Україні Станіслав Широкорадюк в розмові на Радіо Марія про низку актуальних подій, що сталися на минулому тижні, торкнувся недавньої заяви глави римо-католицького єпископату України архиєпископа Мечислава Мокшицького, який пов'язав "гріх української нації" (перед полякам) з війною на Донбасі, чим викликав резонанс, повідомляє "Релігія в Україні".

"Якщо ми намагаємося розібратися, за що терпить український народ, давайте пригадаємо собі авторитета нації, кардинала Любомира Гузара. Він колись сказав таке: "Я не знаю, за що ми терпимо. Я навіть сумнівався, чи Бог справедливий? Але я вірю, що Бог любить мій народ! Якщо Бог таке допускає, значить, є на це причина! Він знає нащо, а я не знаю", — нагадав єпископ слова Любомира Гузара. — Не будьмо пророками, бо дуже легко потрапити під каміння, пророків каменували! Якщо Бог допускає, цьому є причина! Яка? Ми не знаємо! Можливо, просто нам потрібно пройти якесь очищення. Ісус Христос на хресті опинився, як наслідок чужих гріхів, але Його страждання виявилося спасенним! Може, і це страждання виявиться спасенним для України! Воно вже дає свої плоди! Як би це у нас не боліло, але ми вже зрозуміли, що в НАТО йти - це добра справа, бо вони вже вимагають від нас правдивої боротьби з корупцією, порядок із законодавством, із судовою реформою. Якби не ця війна ми б так і топталися, то в Москву, то на Захід! Але не можна себе картати, що за щось конкретне страждає наш народ! Кожен народ якого Бог досвідчує - має своє майбутнє! Як то кажуть: "Кого Бог любить, того і карає". Я вірю, що Бог любить наш народ!"