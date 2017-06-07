Речник Київського Патріархату проти заборони УПЦ (МП)

Речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря) проти заборони в Україні Московського Патріархату. Бо така заборона стане неоціненним подарунком Москві і допоможе їй розпалити у нас релігійну громадянську війну.

Про це єрарх сказав під час веб-конференції на Главреді.

«Я абсолютно переконаний, що Московський Патріархат в Україні не повинен бути заборонений. Воюючи з драконом, ми не повинні самі перетворюватися на дракона. Борючись із Росією, ми не повинні самі ставати Росією. Це складно, бо добро робити завжди складніше, ніж зло», - заявив він.

На його думку, треба діяти не заборонами цілої релігійної організації, а у рамках законів: викривати і карати тих, хто, прикриваючись Церквою, прямо співпрацює з російськими спецслужбами, з терористами і сепаратистами, виконує їхні завдання, пропагує їхню ідеологію.

«Таких у середовищі МП є порівняно небагато, але вони, як мала закваска, намагаються заквасити ціле тісто, і, використовуючи механізми субординації, намагаються підпорядкувати собі цілу структуру МП в Україні і поставити його собі на службу», - повідомив єрарх.

«Як я вже казав раніше, дуже важливо, щоб ця Церква отримала притаманну їй правдиву назву — щоб вона була Московським Патріархатом в Україні, а не прикривалася іменем Української Церкви. Бо якби Україна пішла шляхом заборони цілої Церкви, це був би великий подарунок Кремлю, адже це допомогло йому розпалити справді релігійну громадянську війну, це налаштувало би наших демократичних союзників у Європі та Америці проти нас, і це би допомогло агресору перемогти. Ми повинні бути мудрими і подібного не допускати», - заявив владика Євстратій.